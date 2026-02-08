Uno Santa Fe | Ovación | Junior Marabel

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

El paraguayo Junior Marabel convirtió un gol en el triunfo de Sarmiento como local ante Atlético Tucumán 2-1

8 de febrero 2026
Junior Marabel marcó un gol en el triunfo de Sarmiento ante Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y se metió en la zona de playoffs. Los goles de Sarmiento llegaron en la primera mitad a través de Junior Marabel y Diego Churín. Para el “Decano”, que se quedó con uno menos en tiempo cumplido por la expulsión de Luciano Vallejo, descontó en el complemento Maximiliano Villa.

El encargado de abrir el marcador fue Marabel, a los 19 minutos del primer tiempo, con un preciso cabezazo luego de un muy buen centro de Julián Contrera.

Solo 10 minutos antes de terminar el primer tiempo, Churín estiró la ventaja tras aguantar muy bien dentro del área ante la presión de varios oponentes, para poder darse vuelta y sacar un potente remate.

En el segundo tiempo Atlético Tucumán pudo llegar al descuento gracias al gol de Villa, que solo tuvo que empujar la pelota adentro del arco después de un buen cabezazo de Leandro Díaz, aunque no fue suficiente y finalmente los tres puntos quedaron en manos del equipo de Junín. Sobre el final del encuentro, el “Decano” se quedó con uno menos por la doble amarilla de Vallejo.

Esta victoria le permitió a Sarmiento llegar a los seis puntos, escalar hasta el sexto puesto de la Zona B y meterse en puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Atlético Tucumán solo tiene dos unidades y se hunde cada vez más. En la próxima fecha Sarmiento visitará a Huracán. Atlético Tucumán, por su parte, recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

