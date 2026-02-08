Independiente le ganó 1-0 a Platense en su visita a Vicente López, cortó la racha de empates (tres al hilo) y escaló posiciones para meterse en zona de clasificación del Grupo A del Torneo Apertura. Santiago Montiel fue el autor del gol del triunfo, de la mano de una jugada preparada de lateral del equipo de Gustavo Quinteros, que volvió a sonreír en la cuarta fecha en medio de las dudas.
Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos
Independiente venció como visitante a Platense 1-0 y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura. El Rojo venía de cosechar tres empates al hilo
8 de febrero 2026 · 20:46hs
Independiente sumó su primer triunfo
El tanto de Montiel fue inicialmente anulado por offside pero fue convalidado tras revisión del VAR. Con este resultado Independiente suma seis puntos y se ubica en zona de clasificación a los playoffs; Platense, que tenía siete puntos, pierde la chance de quedar líder pero sigue en puestos de playoffs.
El Rojo pudo estirar aún más las diferencias pero no lo liquidó y sufrió hasta la última pelota. En la próxima fecha, Independiente recibirá a Lanús y Platense visitará a Boca.