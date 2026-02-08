Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente venció como visitante a Platense 1-0 y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura. El Rojo venía de cosechar tres empates al hilo

8 de febrero 2026 · 20:46hs
Independiente venció a Platense y obtuvo su primer triunfo en el Torneo Apertura.

Independiente venció a Platense y obtuvo su primer triunfo en el Torneo Apertura.

Independiente le ganó 1-0 a Platense en su visita a Vicente López, cortó la racha de empates (tres al hilo) y escaló posiciones para meterse en zona de clasificación del Grupo A del Torneo Apertura. Santiago Montiel fue el autor del gol del triunfo, de la mano de una jugada preparada de lateral del equipo de Gustavo Quinteros, que volvió a sonreír en la cuarta fecha en medio de las dudas.

Independiente sumó su primer triunfo

El tanto de Montiel fue inicialmente anulado por offside pero fue convalidado tras revisión del VAR. Con este resultado Independiente suma seis puntos y se ubica en zona de clasificación a los playoffs; Platense, que tenía siete puntos, pierde la chance de quedar líder pero sigue en puestos de playoffs.

El Rojo pudo estirar aún más las diferencias pero no lo liquidó y sufrió hasta la última pelota. En la próxima fecha, Independiente recibirá a Lanús y Platense visitará a Boca.

Embed - INDEPENDIENTE Y SU PRIMER TRIUNFO DEL TORNEO ANTE PLATENSE | RESUMEN | #PLATENSE 0-1 #INDEPENDIETE

Independiente Platense Vicente López
Noticias relacionadas
independiente domino pero volvio a empatar ante velez en el apertura 2026

Independiente dominó pero volvió a empatar ante Vélez en el Apertura 2026

independiente recibe a velez en un cruce clave del apertura

Independiente recibe a Vélez en un cruce clave del Apertura

independiente, a un paso de cerrar la venta de javier ruiz a necaxa

Independiente, a un paso de cerrar la venta de Javier Ruiz a Necaxa

Lautaro Martínez llegó a los 171 goles con la camiseta de Inter.

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lo último

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Último Momento
Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: Es un momento de mucha preocupación

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

Ovación
Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco