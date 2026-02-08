Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos Independiente venció como visitante a Platense 1-0 y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura. El Rojo venía de cosechar tres empates al hilo 8 de febrero 2026 · 20:46hs

Independiente venció a Platense y obtuvo su primer triunfo en el Torneo Apertura.

Independiente le ganó 1-0 a Platense en su visita a Vicente López, cortó la racha de empates (tres al hilo) y escaló posiciones para meterse en zona de clasificación del Grupo A del Torneo Apertura. Santiago Montiel fue el autor del gol del triunfo, de la mano de una jugada preparada de lateral del equipo de Gustavo Quinteros, que volvió a sonreír en la cuarta fecha en medio de las dudas.

Independiente sumó su primer triunfo El tanto de Montiel fue inicialmente anulado por offside pero fue convalidado tras revisión del VAR. Con este resultado Independiente suma seis puntos y se ubica en zona de clasificación a los playoffs; Platense, que tenía siete puntos, pierde la chance de quedar líder pero sigue en puestos de playoffs.

El Rojo pudo estirar aún más las diferencias pero no lo liquidó y sufrió hasta la última pelota. En la próxima fecha, Independiente recibirá a Lanús y Platense visitará a Boca. Embed - INDEPENDIENTE Y SU PRIMER TRIUNFO DEL TORNEO ANTE PLATENSE | RESUMEN | #PLATENSE 0-1 #INDEPENDIETE