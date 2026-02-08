Uno Santa Fe | Ovación | Lautaro Martínez

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

El Toro convirtió en la goleada 5-0 y llegó a los 171 goles con la camiseta del elenco milanés, una cifra que lo ubica entre los máximos artilleros del club.

8 de febrero 2026 · 21:06hs
Lautaro Martínez llegó a los 171 goles con la camiseta de Inter.

Lautaro Martínez llegó a los 171 goles con la camiseta de Inter.

Cada gol de Lautaro Martínez con la camiseta del Inter suma algo más que una estadística. En la contundente victoria 5-0 como visitante frente a Sassuolo, el delantero argentino volvió a marcar y alcanzó una cifra histórica que lo coloca entre los grandes nombres del club.

Lautaro Martínez hace historia en Inter

El bahiense convirtió a los cinco minutos del segundo tiempo, para lo que fue el 3-0 parcial del conjunto quer comanda tácticamente Christian Chivu, y ese tanto le permitió llegar a los 171 goles con la camiseta nerazzurra. De esta manera, igualó la marca de Roberto Boninsegna y se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia de la institución.

Con ese registro, Lautaro solo quedó por detrás de dos leyendas absolutas del club: Giuseppe Meazza, con 284 goles, y Alessandro Altobelli, que suma 209. Una lista de elite que confirma el peso histórico que el argentino ya tiene en Milán.

Embed - EL TORO MARTÍNEZ SUMÓ SU GOL 171 EN EL INTER EN PALIZA ANTE SASSUOLO | Sassuolo 0-5 Inter | RESUMEN

La goleada del Inter se construyó con una actuación colectiva sólida. El alemán Yann Bisseck abrió el marcador, el francés Marcus Thuram amplió la ventaja, luego llegó el tanto de Lautaro y, más tarde, completaron la cuenta el suizo Manuel Akanji y el brasileño Luis Henrique.

Con este triunfo, el Inter alcanzó los 58 puntos en la Serie A y estiró su ventaja en la cima del campeonato: le sacó ocho unidades a Milan, que aún debe un partido, y nueve a Napoli. En ese camino sólido hacia el título, Lautaro Martínez sigue dejando su huella y escribiendo páginas cada vez más importantes en la historia del club.

Lautaro Martínez Inter Sassuolo
Noticias relacionadas
El sanjavierino Cristian Garato ganó la Maratón Acuática junto al homenajeado Fernando Fleitas.

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Regatas de Santa Fe cayó ante Sportivo Manantiales en San Juan.

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Manchester City ganó de forma agónica y mantiene la ilusión de pelearle el título a Arsenal.

Manchester City derrotó a Liverpool con una épica remontada y mantiene la ilusión

Francisco Cerúndolo es el mejor tenista argentino que participará en el Argentina Open.

Argentina Open: con 11 tenistas argentinos, así quedó el cuadro principal

Lo último

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Último Momento
Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: Es un momento de mucha preocupación

El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

San Martín con una lágrima: un artista intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

Ovación
Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco