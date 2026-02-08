Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

San Lorenzo cayó como visitante ante Huracán por 1-0. El Ciclón llega golpeado al partido del próximo viernes ante Unión

8 de febrero 2026 · 21:50hs
San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán.

San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán.

Huracán festejó por partida. Le ganó el clásico a San Lorenzo por 1 a 0 y cortó la sequía de cuatro partidos sin triunfos. De esta manera, el Ciclón llega golpeado al choque ante Unión que se jugará el viernes en el 15 de Abril.

Huracán se quedó con el clásico

A los 5' del segundo tiempo, el atacante ecuatoriano Jordy Caicedo abrió el marcador del clásico con una definición precisa de cabeza que descolocó al arquero paraguayo Orlando Gill. El delantero marcó cuatro goles en cuatro partidos con la camiseta del Globo.

El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. El Globo llegó a los cinco puntos y en la próxima fecha recibirá a Sarmiento de Junín, que venció a Atlético Tucumán 2 a 1. Por su parte, San Lorenzo se quedó con seis unidades y en la próxima jornada visitará a Unión.

Embed - El globo GANÓ el CLÁSICO con gol de CAICEDO | #HURACÁN 1 - 0 #SANLORENZO | Resumen

San Lorenzo Huracán Unión
Noticias relacionadas
union pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante san lorenzo

Unión pone el foco en tres piezas clave para el duelo ante San Lorenzo

Comenzó el traslado del sable corvo de San Martín hasta la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe 

Trasladan el sable corvo de San Martín a San Lorenzo, donde Milei se lo entregará a los Granaderos

huracan calento el clasico con san lorenzo con un mensaje que se hizo viral

Huracán calentó el clásico con San Lorenzo con un mensaje que se hizo viral

luciano vietto cruzo con insultos una foto sobre su estado fisico

Luciano Vietto cruzó con insultos una foto sobre su estado físico

Lo último

Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Último Momento
Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Real Madrid le ganó a Valencia y sigue de muy cerca a Barcelona

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Con un gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Atlético Tucumán

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Independiente le ganó a Platense y cortó la racha de tres empates seguidos

Ovación
Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Se realizó la Maratón Acuática homenaje a Fernando Fleitas

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Los Pumas 7s volvieron a la victoria y terminaron quintos en Perth

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco