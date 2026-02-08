Antes de visitar a Unión, San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán

San Lorenzo cayó como visitante ante Huracán por 1-0. El Ciclón llega golpeado al partido del próximo viernes ante Unión

Huracán festejó por partida. Le ganó el clásico a San Lorenzo por 1 a 0 y cortó la sequía de cuatro partidos sin triunfos. De esta manera, el Ciclón llega golpeado al choque ante Unión que se jugará el viernes en el 15 de Abril.

A los 5' del segundo tiempo, el atacante ecuatoriano Jordy Caicedo abrió el marcador del clásico con una definición precisa de cabeza que descolocó al arquero paraguayo Orlando Gill. El delantero marcó cuatro goles en cuatro partidos con la camiseta del Globo.

El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. El Globo llegó a los cinco puntos y en la próxima fecha recibirá a Sarmiento de Junín, que venció a Atlético Tucumán 2 a 1. Por su parte, San Lorenzo se quedó con seis unidades y en la próxima jornada visitará a Unión.