El Belgrano Cargas liberó el tránsito en Santa Fe, pero habría vuelto a descarrilar en otro sector de la ciudad

La formación ferroviaria logró superar el descarrilamiento registrado durante la madrugada en Facundo Zuviría y Pasaje Irala y permitió restablecer la circulación vehicular. Sin embargo, se habría registrado un nuevo inconveniente en la zona de barrio Santa Rosa de Lima.

Un tren de carga se salió de las vías en Santa Fe

El tren Belgrano Cargas logró continuar su recorrido durante la mañana de este viernes y dejó liberado el tránsito en la zona de avenida Facundo Zuviría y Pasaje Irala , en la ciudad de Santa Fe, donde una de las ruedas de un vagón había quedado fuera de los rieles durante la madrugada.

De esta manera, los vehículos pudieron volver a circular por las calles que habían sido afectadas por la interrupción ferroviaria, luego de las tareas realizadas por los operarios para encarrilar la formación.

Un tren de carga se salió de las vías en Santa Fe gentileza

Sin embargo, cuando parecía superado el inconveniente, surgió un nuevo episodio: el tren habría vuelto a descarrilar en la zona de barrio Santa Rosa de Lima, lo que genera preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones en distintos sectores de la capital provincial.

El primer incidente de este viernes no dejó personas heridas ni vagones tumbados. La situación permitió que la formación retomara su marcha y que se normalizara el tránsito en el sector de Facundo Zuviría.

La sucesión de inconvenientes vuelve a poner en discusión el estado de las vías ferroviarias que atraviesan la ciudad de Santa Fe y las complicaciones que generan para la circulación vehicular y los vecinos de los barrios.