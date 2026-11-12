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Scaloni, emocionado tras renovar en la Selección Argentina: "Es lo que queríamos todos"

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa previo al amistoso ante Uruguay y contó sus sensaciones de extender su contrato en la Selección Argentina

12 de noviembre 2026 · 16:58hs
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Scaloni, emocionado tras renovar en la Selección Argentina: Es lo que queríamos todos

Lionel Scaloni reveló que la camiseta 10 de la Selección Argentina no la llevará ningún jugador hasta que no sea obligatorio, tras el histórico retiro de Lionel Messi y además dejó en claro que aún no evaluaron quién podría portarla.

• LEER MÁS: Lionel Scaloni seguirá hasta 2030 en la Selección Argentina

Durante la conferencia de prensa en la que confirmó su continuidad, acompañado por Claudio Tapia, el entrenador no pudo contener las lágrimas y dejó ver toda su emoción. "Gracias por el esfuerzo de llevarlo a cabo. Estoy feliz. Aunque no son momentos familiares, esto me llena. Es lo que queríamos todos", fueron las primeras palabras del Gringo, visiblemente emocionado.

Sigue Scaloni en la Selección Argentina

"Estoy con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. De lo contrario es imposible estar acá. Este puesto obliga a estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, y charlarlo con mi gente, decidimos que lo mejor era continuar. Llegamos a una cuerdo rápido y empieza, no una nueva era, pero sí momentos importantes En este proceso donde daremos oportunidades a chicos que vienen empujando de atrás. Estoy con las mismas ganas que desde el primer día y feliz por continuar", sintetizó el técnico campeón del mundo y bicampeón de América.

"En este partido (la camiseta 10) no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Y cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos", afirmó el DT de la Selección en conferencia de prensa.

Por otro lado, Scaloni dijo: "No es algo que me preocupe, o que sea especialmente importante. Sí es verdad que el día que decidamos, será para siempre". En ese sentido, dio un primer indicio de que el nuevo portador de la mítica camiseta podría ser algún joven talento del combinado nacional.

En ese sentido, el DT argumentó: "No queremos andar dando la 10 a distintos jugadores, eso es un poco la idea. Hay partidos para analizar, para ver y cuando decidamos esperemos que sea el jugador que se la pueda quedar".

Si bien no se animó a dar nombres, el hecho de que haya remarcado que quieren que sea "para siempre" podría enmarcar a los futbolistas más jóvenes del plantel. Franco Mastantuono (19), Nico Paz (22), Leonel Flores (19) o Gianluca Prestianni (20) son algunos de los nombres que cumplen con el requisito.

Las sensaciones de Scaloni por la ausencia de Messi en la Selección

Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de Lionel Messi, ya que la Selección Argentina está afrontando los primeros partidos tras su retiro del combinado nacional después de más de 20 años de historia compartida. El técnico reflexionó sobre esta situación.

"Es difícil dar una lista sin que él esté, pero bueno, hay que ir acostumbrándose. El hincha también: saber que no va a estar y todo lo que él generaba". En ese sentido, remarcó: "Pero el fútbol sigue, Argentina sigue, y nuestro trabajo será intentar llegar a esa manera de jugar cuando él estaba, aunque es difícil".

Por último, Scaloni fue consultado sobre si habló con el argentino tras haber tomado la decisión de renovar su contrato con Argentina: "No hablé, espero que esté contento de que pueda seguir".

Scaloni Selección Argentina Lionel Messi
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