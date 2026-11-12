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Tirante venció a Shevchenko y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo

El argentino Thiago Tirante avanzó a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al kazajo Alexander Shevchenko

12 de noviembre 2026 · 18:18hs
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Tirante venció a Shevchenko y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo

El argentino Thiago Tirante avanzó este jueves a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al kazajo Alexander Shevchenko por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 en los cuartos de final.

Tirante llegó fresco a este compromiso luego del retiro de Tomás Etcheverry en los octavos de final, instancia que evitó disputar y que lo posicionó como claro candidato para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Thiago Tirante, semifinalista del ATP 250 de Estocolmo

El cruce frente a Shevchenko marcó el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional; el historial ya contaba con una victoria previa para el argentino.

El primer set comenzó parejo y con el servicio de Tirante como arma principal, ya que sostuvo sus juegos de saque sin demasiadas complicaciones. El argentino dispuso de una buena oportunidad para concretar un quiebre a su favor, pero el kazajo se mantuvo firme y sostuvo la igualdad.

A partir del 3-3, ambos tenistas defendieron sus turnos de saque con autoridad y llevaron la definición al tie-break. En el desempate, Tirante mostró superioridad durante gran parte del desarrollo y alcanzó una ventaja de 6-2. Aunque dejó escapar algunas oportunidades para cerrar el parcial, finalmente se quedó con la manga inicial por 7-6(5).

En el segundo parcial se repitió la paridad del comienzo, ya que el servicio continuó como el factor clave del encuentro y Shevchenko buscó aprovechar los errores del argentino para tomar ventaja en el marcador.

Sin embargo, Tirante conservó la firmeza con su saque hasta el 3-3, momento en el que encendió las alarmas tras solicitar asistencia médica. La situación física no pasó a mayores y el duelo avanzó igualado hasta el 5-5, cuando la solidez de ambos al saque forzó un nuevo tie break.

En este segundo desempate, Tirante cometió algunos errores que permitieron a Shevchenko adelantarse 6-2. Pese a que los nervios le jugaron una mala pasada al kazajo y lo llevaron a desperdiciar varios puntos para set, Shevchenko concretó su cuarta oportunidad, cerró el parcial por 7-6(5) y estiró el partido a una tercera manga.

En el set definitivo apareció el mejor tenis de Tirante, quien salió con agresividad desde el inicio: tras el 1-1, el argentino sostuvo con solvencia su saque, logró un quiebre para colocarse 3-1 y amplió luego la ventaja hasta el 4-1. Tirante administró esa diferencia hasta el 5-3 y cerró el triunfo con autoridad por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 para sellar su clasificación a las semifinales del certamen.

Tirante Estocolmo Alexander Shevchenko
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