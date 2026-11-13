Uno Santa Fe | Santa Fe | crecida

Crecida del Paraná en Santa Fe: qué significa superar el nivel de alerta y cuándo se evacúa

El río superó el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros. Desde la Municipalidad explicaron las diferencias entre alerta y evacuación y detallaron qué protocolos se activan para prevenir riesgos y asistir a los vecinos de las zonas más vulnerables.

13 de noviembre 2026 · 08:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Crecida del Paraná en Santa Fe: qué significa superar el nivel de alerta y cuándo se evacúa

José Busiemi

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades de Santa Fe. Este jueves, el nivel del río llegó a los 5,47 metros en el Puerto de Santa Fe, por encima de la marca de alerta establecida en 5,30 metros. Frente a este escenario, desde la Municipalidad explicaron qué implica superar ese registro, cuál es la diferencia con el nivel de evacuación y qué medidas se ponen en marcha para acompañar a las familias que viven en sectores expuestos a la creciente.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, aclaró que superar el nivel de alerta no significa que deban realizarse evacuaciones de manera inmediata, sino que funciona como un indicador para anticipar posibles complicaciones y reforzar las tareas de prevención.

En ese sentido, el funcionario buscó llevar tranquilidad a los vecinos y remarcó que las defensas de la ciudad se encuentran por encima de los niveles de evacuación. Además, explicó que alcanzar estas alturas implica poner en funcionamiento los protocolos de actuación previstos tanto por el Gobierno provincial como por el Municipio.

• LEER MÁS: De los cinco metros a los 5,70: cómo cambió el pronóstico del INA sobre el río Paraná en Santa Fe

Crecida del Paraná: cuál es la diferencia entre el nivel de alerta y el de evacuación

El nivel de alerta del río Paraná en Santa Fe está establecido en 5,30 metros y representa una referencia preventiva para las autoridades. Cuando el río supera esa altura, se intensifica el seguimiento de su evolución, las condiciones meteorológicas y el comportamiento del agua en los sectores ribereños.

Se trata de una instancia que permite anticipar posibles escenarios de riesgo, fortalecer los controles y preparar los mecanismos de asistencia ante eventuales complicaciones derivadas de la creciente.

En cambio, el nivel de evacuación constituye una referencia crítica. Indica que el avance del agua puede comprometer viviendas, caminos o infraestructura en zonas inundables y que, frente a esas condiciones, puede resultar necesario trasladar a las personas que se encuentran expuestas.

Desde el Municipio aclararon que estos parámetros se establecen de acuerdo con las características de cada localidad. Por eso, las decisiones de asistencia o evacuación no dependen exclusivamente de la altura del río, sino también de las condiciones particulares de cada sector afectado.

Qué medidas implementa Santa Fe ante la crecida del río Paraná

Frente al avance del agua, los gobiernos provincial y municipal mantienen tareas de prevención, monitoreo y acompañamiento a las familias que viven en sectores vulnerables de la ciudad.

Rudi señaló que los operativos se desarrollan a partir de las previsiones realizadas por ambas administraciones y contemplan tanto la asistencia a los vecinos como los traslados de aquellas personas cuyas viviendas pueden verse afectadas por la creciente.

"Trabajamos desde el primer momento con previsión, cercanía al vecino, y evacuando o asistiendo a las familias que tienen problemas en esos lugares", expresó el secretario.

Mientras el río Paraná permanece por encima del nivel de alerta en Santa Fe, el Municipio continúa monitoreando su evolución y aplicando los protocolos correspondientes, con especial atención en los sectores costeros más expuestos.

El objetivo es anticiparse a posibles situaciones de riesgo, garantizar una respuesta rápida y brindar acompañamiento a las familias que puedan necesitar asistencia o deban abandonar preventivamente sus viviendas.

crecida Paraná Santa Fe alerta evacuación
Noticias relacionadas
El río superará el nivel de evacuación y se mantendrá alto durante el verano, extendiéndose hasta enero de 2027.

La crecida del Paraná será prolongada: Santa Fe podría tener niveles elevados hasta enero de 2027

crecida del rio parana: prefectura pidio extremar las precauciones en la navegacion

Crecida del río Paraná: Prefectura pidió extremar las precauciones en la navegación

Crecida del Paraná en Santa Fe: el río llegó al nivel de alerta y ya son 63 las personas asistidas en Alto Verde

Ya son 63 las personas asistidas en Alto Verde por la crecida del Paraná

La crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

Crecida del Paraná en Santa Fe: ya son 18 las familias alojadas en el centro de asistencia de Alto Verde

Lo último

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

Último Momento
Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Ovación
El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

La Argentina se pone a prueba ante un exigente Uruguay en La Bombonera

La Argentina se pone a prueba ante un exigente Uruguay en La Bombonera

Lucas Alario, el ex-Colón que se acostumbró a definir finales y ganar títulos

Lucas Alario, el ex-Colón que se acostumbró a definir finales y ganar títulos

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Comienzan los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Comienzan los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"