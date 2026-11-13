Crecida del Paraná en Santa Fe: qué significa superar el nivel de alerta y cuándo se evacúa

El río superó el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros. Desde la Municipalidad explicaron las diferencias entre alerta y evacuación y detallaron qué protocolos se activan para prevenir riesgos y asistir a los vecinos de las zonas más vulnerables.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades de Santa Fe. Este jueves, el nivel del río llegó a los 5,47 metros en el Puerto de Santa Fe , por encima de la marca de alerta establecida en 5,30 metros. Frente a este escenario, desde la Municipalidad explicaron qué implica superar ese registro, cuál es la diferencia con el nivel de evacuación y qué medidas se ponen en marcha para acompañar a las familias que viven en sectores expuestos a la creciente.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi , aclaró que superar el nivel de alerta no significa que deban realizarse evacuaciones de manera inmediata, sino que funciona como un indicador para anticipar posibles complicaciones y reforzar las tareas de prevención.

En ese sentido, el funcionario buscó llevar tranquilidad a los vecinos y remarcó que las defensas de la ciudad se encuentran por encima de los niveles de evacuación. Además, explicó que alcanzar estas alturas implica poner en funcionamiento los protocolos de actuación previstos tanto por el Gobierno provincial como por el Municipio.

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Crecida del Paraná: cuál es la diferencia entre el nivel de alerta y el de evacuación

El nivel de alerta del río Paraná en Santa Fe está establecido en 5,30 metros y representa una referencia preventiva para las autoridades. Cuando el río supera esa altura, se intensifica el seguimiento de su evolución, las condiciones meteorológicas y el comportamiento del agua en los sectores ribereños.

Se trata de una instancia que permite anticipar posibles escenarios de riesgo, fortalecer los controles y preparar los mecanismos de asistencia ante eventuales complicaciones derivadas de la creciente.

En cambio, el nivel de evacuación constituye una referencia crítica. Indica que el avance del agua puede comprometer viviendas, caminos o infraestructura en zonas inundables y que, frente a esas condiciones, puede resultar necesario trasladar a las personas que se encuentran expuestas.

Desde el Municipio aclararon que estos parámetros se establecen de acuerdo con las características de cada localidad. Por eso, las decisiones de asistencia o evacuación no dependen exclusivamente de la altura del río, sino también de las condiciones particulares de cada sector afectado.

Qué medidas implementa Santa Fe ante la crecida del río Paraná

Frente al avance del agua, los gobiernos provincial y municipal mantienen tareas de prevención, monitoreo y acompañamiento a las familias que viven en sectores vulnerables de la ciudad.

Rudi señaló que los operativos se desarrollan a partir de las previsiones realizadas por ambas administraciones y contemplan tanto la asistencia a los vecinos como los traslados de aquellas personas cuyas viviendas pueden verse afectadas por la creciente.

"Trabajamos desde el primer momento con previsión, cercanía al vecino, y evacuando o asistiendo a las familias que tienen problemas en esos lugares", expresó el secretario.

Mientras el río Paraná permanece por encima del nivel de alerta en Santa Fe, el Municipio continúa monitoreando su evolución y aplicando los protocolos correspondientes, con especial atención en los sectores costeros más expuestos.

El objetivo es anticiparse a posibles situaciones de riesgo, garantizar una respuesta rápida y brindar acompañamiento a las familias que puedan necesitar asistencia o deban abandonar preventivamente sus viviendas.