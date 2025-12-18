Uno Santa Fe | Ovación | Ecuador

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Mario Pineida, defensor de Barcelona de Ecuador, fue víctima de un violento episodio en Guayaquil causado por un ataque de sicarios

18 de diciembre 2025 · 08:52hs
El defensor de Barcelona de Ecuador Mario Pineida fue asesinado víctima de un ataque de sicarios.

El defensor de Barcelona de Ecuador Mario Pineida fue asesinado víctima de un ataque de sicarios.

El fútbol ecuatoriano está de luto. El jugador del Barcelona, Mario Pineida, fue asesinado a plena luz del día en el barrio Samanes, al norte de Guayaquil. Según las primeras informaciones, el defensor de 33 años fue víctima de un ataque de sicarios y la noticia causó conmoción en todo Sudamérica.

Asesinaron a un jugador de Barcelona de Ecuador

El episodio se produjo a la salida de una carnicería, en la que el jugador se encontraba junto a su pareja. En ese momento, ambos fueron sorprendidos por un ataque armado y recibieron múltiples disparos, quedando tendidos en el lugar tras la balacera.

Con el paso de las horas, el club confirmó oficialmente la noticia: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

El mensaje continuó con una expresión de dolor institucional: “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

De cara a los próximos días, el club también adelantó cómo será la despedida: “En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor. Barcelona Sporting Club”.

Fluminense, otro de los clubes por los que pasó el futbolista, también se expresó en las redes sociales: "Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos coronamos juntos campeones cariocas". El equipo brasileño manifestó, además, su "solidaridad con los familiares y amigos" del jugador de 33 años.

Pineda tuvo una carrera futbolística muy consagrada en Ecuador. Jugó en Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona (campeón de la liga en 2016 y 2020) y El Nacional (campeón de la Copa de Ecuador en 2024). También estuvo a préstamo en Fluminense en 2022, con el que ganó el Campeonato Carioca.

Pineira también gozó de experiencia en selección, ya que jugó 8 partidos para la Tricolor y estuvo presente en la Copa América 2015 y 2021. También jugó en las juveniles de la Tri y formó parte del Mundial Sub 20, en Colombia, en 2011.

El defensor central protagonizó un momento que fue viral en 2021, cuando se llevó puesto sin intención a Miguel Ángel Russo, cuando él era el director técnico de Boca, en la Copa Libertadores.

Ecuador Barcelona Sudamérica
Noticias relacionadas
Unión cayó como local ante Instituto.

Unión perdió como local frente a Instituto

Marino Hinestroza se convertirá en refuerzo de Boca.

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Maximiliano Chinchu Bustos uno de los entrenadores de Capibaras XV posando con la camiseta oficial.

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

olimpia no sumara a jose florentin por su situacion judicial en argentina

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Lo último

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón"

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Último Momento
Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón"

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Ovación
Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Unión perdió como local frente a Instituto

Unión perdió como local frente a Instituto

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio