Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

Mario Pineida, defensor de Barcelona de Ecuador, fue víctima de un violento episodio en Guayaquil causado por un ataque de sicarios

El defensor de Barcelona de Ecuador Mario Pineida fue asesinado víctima de un ataque de sicarios.

El fútbol ecuatoriano está de luto. El jugador del Barcelona, Mario Pineida, fue asesinado a plena luz del día en el barrio Samanes, al norte de Guayaquil. Según las primeras informaciones, el defensor de 33 años fue víctima de un ataque de sicarios y la noticia causó conmoción en todo Sudamérica.

El episodio se produjo a la salida de una carnicería, en la que el jugador se encontraba junto a su pareja. En ese momento, ambos fueron sorprendidos por un ataque armado y recibieron múltiples disparos, quedando tendidos en el lugar tras la balacera.

Con el paso de las horas, el club confirmó oficialmente la noticia: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

El mensaje continuó con una expresión de dolor institucional: “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

De cara a los próximos días, el club también adelantó cómo será la despedida: “En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor. Barcelona Sporting Club”.

Fluminense, otro de los clubes por los que pasó el futbolista, también se expresó en las redes sociales: "Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos coronamos juntos campeones cariocas". El equipo brasileño manifestó, además, su "solidaridad con los familiares y amigos" del jugador de 33 años.

Pineda tuvo una carrera futbolística muy consagrada en Ecuador. Jugó en Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona (campeón de la liga en 2016 y 2020) y El Nacional (campeón de la Copa de Ecuador en 2024). También estuvo a préstamo en Fluminense en 2022, con el que ganó el Campeonato Carioca.

Pineira también gozó de experiencia en selección, ya que jugó 8 partidos para la Tricolor y estuvo presente en la Copa América 2015 y 2021. También jugó en las juveniles de la Tri y formó parte del Mundial Sub 20, en Colombia, en 2011.

El defensor central protagonizó un momento que fue viral en 2021, cuando se llevó puesto sin intención a Miguel Ángel Russo, cuando él era el director técnico de Boca, en la Copa Libertadores.