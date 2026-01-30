Continúan las actividades oficiales por la Maratón Santa Fe-Coronda

En la ciudad de Santa Fe se realizará un sprint demostración con la presencia de todos los nadadores en el marco de la 48° edición de la Maratón Acuática.

Este viernes continuarán las actividades oficiales en el marco de la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda , con una intensa agenda que incluye visita a instituciones, pero lo más importante es un sprint demostración en la costanera Este de la ciudad de Santa Fe. La competencia se largará desde ese mismo escenario el próximo domingo a las 9.

Este viernes 30 desde las 18, se realizará el sprint en la laguna Setúbal, sobre la Costa Este, en un circuito de 1.000 metros, en la zona de los paradores de la ciudad. En tanto el domingo 1, a las 9, será la largada oficial de la tradicional competencia.

"En Santa Fe, el sprint vamos hasta Rock & Roll, son 500 metros de ida y otros 500 de vuelta, para que la gente lo pueda disfrutar. Así que los invitamos a todos a concurrir. Ahí los nadadores están relajados. Se van a poder sacar fotos, firmar autógrafos y disfrutar de esa tarde. Van a estar después de las 17 los nadadores, largaremos 18, y 18.20, se termina. Es la primera vez que se hace en Santa Fe, y esperemos que lo aprovechen" expresó Fernando Fleitas.

La competencia más linda del mundo se largará el próximo domingo 1° a las 9.jpg La competencia más linda del mundo se largará el próximo domingo 1° a las 9.

En la presente jornada de viernes habrá otras actividades oficiales. A las 10, será la presentación oficial de los nadadores al gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe. A las 11.30, los nadadores se trasladarán a la ciudad de Santo Tomé, habrá un encuentro en el Camping Municipal y con el intendente Miguel Weiss Ackerley. Finalmente, los competidores almorzarán en las instalaciones de Mc Donalds.

El sábado 31 de enero será el turno de la revisión médica de los nadadores, sumado a la charla técnica en el Hotel UNL-ATE. Posteriormente, los competidores descansarán a la espera del día de la competencia.

El domingo 1.º de febrero comenzará muy temprano: a las 6 será el desayuno; de 7 a 7.45 se realizará el tradicional marcado y engrasado en Piedras Blancas. A las 8.30, los entrenadores se dirigirán hacia los botes guía, mientras se inicia la presentación de los nadadores. La largada oficial de la 48.ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda está fijada para las 9, con un arribo estimado a la ciudad de Coronda antes de las 18..

La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma el carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.