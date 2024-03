Copa Argentina en cancha de Colón: Newell's enfrenta a Midland

Newell’s enfrentará este viernes a Midland, en el marco de los 32vos. de final de la Copa Argentina 2024, a partir de las 15 en cancha de Colón. En la Lepra rosarina volverá Ever Banega y no concentró Díaz.

El elenco de Larriera que fue de mayor a menor en la Copa de la Liga, tuvo un arranque espectacular con cuatro victorias consecutivas y luego fue perdiendo argumentos futbolísticos para mantener el buen nivel individual de algunos de sus futbolistas.

Para este partido, el Rojinegra contará con el regreso de Ever Banega, que no pudo estar en el empate ante Platense y no estará con Sarmiento en la próxima jornada (cumpliendo así las dos jornadas de suspensión). El mediocampista es clave en el andamiaje del elenco del parque, casi dependiente de la calidad del diez.

Por el contrario, Newell’s no tendrá su dupla de zagueros, ya que ambos juegan con sus respectivas selecciones (Velázquez en Paraguay y Glavinovich en el Sub 23 argentino). Para suplantar a las dos figuras de la defensa, el DT apostaría por Jacob y Vangioni, el resto del equipo no tendría muchas variantes.

Por otra parte, el mediocampista Franco Díaz no concentró con el primer equipo tras el inconveniente que surgió por el video que se viralizó, donde admite ser hincha de Central. El exjugador de Platense hizo su descargo, desmintiendo esa afirmación y pidió disculpas a los hinchas que se vieron afectados, pero tras el incidente el DT prefirió no sumarlo al plantel.

En tanto, Midland, que viene de perder con Liniers por 2 a 0 y marcha 18vo. de 22 equipos.

Probables formaciones

Newell’s: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Tomás Jacob, Lionel Vangioni y Ángelo Martino; Rodrigo Fernández Cedrés, Julián Fernández y Éver Banega; Francisco González, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre. DT: Mauricio Larriera.

Midland: Mauro Leguiza; Franco Meza, Gonzalo Gamarra, Emiliano Mayola, Mariano Arango; Pablo Despósito, Nicolás Violini, Damián Núñez, Ignacio Palacio, Gonzalo Gómez; José Sánchez. DT: Jesús Díaz.

Arbitro: Luis Lobo Medina.

Hora de inicio: 15.00.

Estadio: Brigadier López (Colón).

Televisa: TyC Sports.