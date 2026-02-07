Copa Davis: Argentina y Corea del Sur igualan 1-1 luego del primer día

Thiago Tirante le ganó un partido durísimo a Chung, mientras que Marco Trungelliti cayó frente a Kwon, en el arranque de la Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis iguala 1-1 ante su par de Corea del Sur, luego del primer día de actividad en la serie que se disputa en Busan y que corresponde a la primera ronda de la fase clasificatoria.

En el primer partido de la serie, el argentino Thiago Tirante le ganó 2-6, 7-5 y 7-6(5) al coreano Hyeon Chung en un encuentro durísimo que se extendió durante 2 horas y 53 minutos.

El cruce comenzó de la peor manera posible para Tirante, quien tuvo un primer set muy flojo y sufrió ante la experiencia del coreano, que supo ser una de las mayores promesas del circuito e incluso alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018, aunque una seguidilla de lesiones frenó su progreso y hoy lo tiene fuera del top 300.

En el segundo parcial, Tirante dio una muestra de orgullo al imponerse por 7-5 en un set muy complicado en el que llegó a estar dos veces break abajo.

Finalmente, el tercer y definitivo set fue el más parejo de todos y debió definirse en el tie-break, luego de que ambos jugadores mantuvieran todos sus turnos de saque. Allí fue donde Tirante tuvo mejor pulso para terminar imponiéndose por 7-5 y así darle el primer punto de la serie a la Argentina con muchísimo sufrimiento.

Luego fue el turno de Marco Trungelliti, quien tuvo una floja actuación y no pudo ante Soon-Woo Kwon, que lo derrotó 7-6(6) y 6-2 tras poco más de una hora y media de juego.

Trungelliti, que con 36 años se convirtió en el jugador más veterano en debutar para el equipo argentino de Copa Davis, tuvo un buen inicio y llegó a sacar 3-1. Sin embargo, desaprovechó dicha oportunidad y el coreano se quedó con la primera manga luego de un apretado tie-break en el que se impuso por 8-6.

Ya en el segundo set, Kwon se aprovechó del golpe que significó para Trungelliti y gracias a dos quiebres en el sexto y en el octavo game terminó sellando la victoria que le permitió igualar la serie luego del primer día de actividad.

Lo que se definirá el domingo en la Copa Davis

La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos. Luego se disputarán los otros dos partidos de singles.