Sábado cargado de fútbol en la Liga Profesional: cinco partidos clave por el Apertura

La 4° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional tendrá este sábado una jornada cargada, con cinco encuentros: River-Tigre, la gran atracción.

7 de febrero 2026 · 08:54hs
La Liga Profesional de Fútbol vivirá este sábado una de sus jornadas más intensas en lo que va del Torneo Apertura, con cinco partidos repartidos desde la tarde hasta la noche. La fecha 4 ofrece duelos determinantes tanto en la pelea por los primeros puestos como en la lucha por salir del fondo de la tabla.

Newell’s vs Defensa y Justicia, con urgencias en Rosario

Desde las 22.15, Newell’s Old Boys recibirá a Defensa y Justicia en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, con la obligación de dar un golpe de timón tras un arranque muy flojo. El equipo dirigido por la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez todavía no ganó en el campeonato y apenas suma un punto en tres presentaciones.

Pese a una renovación profunda del plantel —con 17 incorporaciones y diez salidas—, la Lepra no logró consolidar una idea de juego y viene de caer ante Talleres y Boca. Enfrente estará un Halcón invicto, que suma puntos importantes aunque todavía arrastra una clara deuda ofensiva.

Aldosivi recibe a Rosario Central sin público visitante

A partir de las 17.00, Aldosivi será local de Rosario Central en el estadio José María Minella, en un partido que se disputará sin hinchas visitantes. El Tiburón todavía no ganó en el torneo y necesita sumar para empezar a escaparle a la zona baja.

El Canalla, conducido por Jorge Almirón, viene de empatar sin goles ante River y buscará afirmarse como visitante, con Ángel Di María como principal referencia futbolística, pensando también en su próximo compromiso por Copa Argentina.

River va por la cima ante Tigre en el Monumental

Desde las 20, River Plate recibirá a Tigre en el estadio Monumental, con el objetivo de recuperar el liderazgo de la Zona B. El equipo de Marcelo Gallardo llega invicto, aunque viene de un empate sin goles ante Rosario Central.

El Millonario tendrá una baja sensible por la lesión de Sebastián Driussi, mientras que Tigre arriba entonado tras vencer a Racing y mantenerse como escolta, lo que convierte al cruce en uno de los más atractivos de la jornada.

Racing, obligado a reaccionar frente a Argentinos

En Avellaneda, desde las 18, Racing Club será local de Argentinos Juniors en el estadio Presidente Perón. La Academia atraviesa un inicio alarmante: perdió sus tres partidos y está último en la Zona B sin unidades.

El equipo de Gustavo Costas necesita sumar con urgencia para cortar la racha negativa, mientras que Argentinos llega más sólido, con cinco puntos, y buscará aprovechar el mal momento de su rival para seguir escalando posiciones.

Belgrano quiere sostener su buen arranque ante Banfield

El cierre del sábado será en Córdoba, donde Belgrano recibirá a Banfield desde las 22.15 en el estadio Julio César Villagra. El Pirata suma cinco puntos, se mantiene invicto y apunta a seguir prendido en la parte alta.

El equipo de Ricardo Zielinski contará nuevamente con Lucas Zelarayán, mientras que el Taladro, pese a sus problemas económicos e institucionales, llega en alza tras levantar inhibiciones y recuperar jugadores clave

