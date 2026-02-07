Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe superó a Estudiantes de La Plata en el Húngaro Crespi. Ahora le tocará recibir a Ferro Carril Oeste de Buenos Aires.

7 de febrero 2026 · 10:02hs
Se puso en marcha la sexta fecha de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol que organiza la FeVA con la disputa de seis encuentros, todos válidos por la Zona B, ya que los elencos de la Zona A, lo harán en la presente jornada en los diferentes escenarios. En la noche del viernes se registraron los triunfos de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Citta de Villa Constitución, Sonder y Escuela Normal 3 de Rosario, estos dos últimos en condición de visitante.

Gimnasia consiguió festejar ante Estudiantes

Por la Zona B del certamen que organiza la FeVA, en el estadio Húngaro Crespi ubicado en 4 de Enero y Juan de Garay, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se impuso a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 con parciales de 25-20, 25-19, 26-28 y 27-25, bajo el arbitraje de Renzo Leiva y Pablo Gómez.

Después de lo que fue una fecha con suerte dispar el fin de semana pasado, con una victoria y una derrota, esta última como local, ante Citta de Villa Constitución, los chicos dirigidos por Pablo Laurencena consiguieron recuperarse, y lo hicieron ante un muy duro rival, que dio pelea, a pesar que en los primeros parciales fue bastante tranquilo para los santafesinos. El tercer chico fue muy parejo, y lo terminó ganando la visita. Se debió jugar un cuarto set, que también fue punto a punto, pero que supieron resolver de manera satisfactoria los anfitriones.

Ahora Gimnasia y Esgrima volverá a presentarse mañana domingo 8 a partir de las 21, con los arbitrajes de Pablo Gómez y Renzo Leiva, se medirá con el duro elenco de Ferro Carril Oeste, el cual viene de imponerse en la noche del viernes a Citta en Villa Constitución. También se registraron las victorias de Sonder sobre Infernales por 3 a 0, y de Escuela Normal 3 de Rosario ante Ateneo Mariano Moreno en Catamarca en sets corridos.

Villa Dora y Libertad (SJN) ante compromisos de fuste

El sexto capítulo para los elencos de la Zona A tendrá cuatro compromisos en la noche del sábado. En el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, a partir de las 21.30, Villa Dora será anfitrión de La Calera de Córdoba con los arbitrajes de Camila González y Daniel Vildoza. Por su parte, en la Calderita, Libertad de San Jerónimo Norte recibirá a Lafinur de San Luis con el control de Lisandro Santori y Nicolás Casado a partir de las 21.

Villa Dora volverá a presentarse en condición de local este domingo 8, a las 19, frente a Lafinur con los arbitrajes de Daniel Vildoza y Camila González, mientras que Libertad de San Jerónimo Norte jugará frente a La Calera de Córdoba a partir de las 19, en el estadio La Calderita de calle Moreno con los arbitrajes de Lisandro Santori y Nicolás Casado.

Las posiciones en la Zona A se encuentran del siguiente modo: Paraná Rowing y La Calera 17, Villa Dora 16, Obras de San Juan 13, Libertad de San Jerónimo Norte 10, UVT y Lafinur 9, Echague de Paraná 5.

