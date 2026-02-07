Pusineri: "Sabíamos que el partido ante Unión se podía definir en un detalle"

Lucas Pusineri analizó el ajustado 1-0 de Central Córdoba ante Unión, destacó el orden defensivo de su equipo y subrayó la dificultad de un rival que llevó el partido a un desarrollo cerrado.

La victoria de Central Córdoba ante Unión tuvo mucho más que tres puntos en juego. El 1-0 conseguido en el Madre de Ciudades significó el primer triunfo del Ferro en el Apertura y llegó luego de varios encuentros sin festejos ni goles. Tras el encuentro, Lucas Pusineri puso el acento en el contexto y en lo complejo que resultó superar a un rival que nunca dio ventajas.

El entrenador santiagueño dejó en claro que el desarrollo fue tan parejo como tenso. “ Hoy el fútbol argentino muestra una igualdad muy marcada. Fue un partido difícil, cerrado y con pocas situaciones ”, sostuvo, al tiempo que valoró haber podido destrabar el marcador en una jugada puntual.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la caída frente a Central Córdoba

Unión planteó un duelo intenso, con mucha fricción y cuidado en las zonas defensivas, lo que obligó a Central Córdoba a ser paciente. En ese marco, Pusineri destacó el esfuerzo de sus jugadores para sostener el plan y aprovechar la oportunidad que se presentó.

Autocrítica en ataque y reconocimiento a Unión como rival

Lejos de conformarse con el resultado, el DT fue claro al analizar el rendimiento ofensivo de su equipo. “Nos costó generar juego en los últimos metros y encontrar mejores terminaciones”, admitió, señalando que el orden del Tatengue limitó las opciones de ataque y empujó el partido hacia un desarrollo sin grandes sobresaltos.

Mateo Del Blanco.jpg El Central Córdoba de Lucas Pusineri fue más efectivo y venció a Unión en Santiago del Estero. Prensa Unión

El gol de Michael Santos, tras una pelota parada, terminó siendo la diferencia en un encuentro donde ninguno logró imponerse con claridad. “Sabíamos que el partido se podía definir en un detalle”, deslizó el técnico, en alusión a un duelo de márgenes mínimos.

La base para lo que viene

Pusineri también remarcó un aspecto que considera fundamental para el crecimiento del equipo: la solidez defensiva. “No sufrimos demasiado y mantuvimos el equilibrio. Eso es un punto de partida importante”, señaló, pensando en la continuidad del torneo.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la caída frente a Central Córdoba

Para Unión, la derrota significó otro traspié fuera de Santa Fe en un arranque irregular. Para Central Córdoba, en cambio, el triunfo fue un desahogo y una señal de que, en un campeonato tan parejo, el orden y la eficacia pueden marcar la diferencia.