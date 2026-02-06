Pittón dio la cara tras otra caída de Unión: "Hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzó"

Mauro Pittón habló luego de la derrota de Unión 1-0 ante Central Córdoba, y llamó a levantar la cabeza de cara al duelo con San Lorenzo.

Unión volvió a tropezar en condición de visitante y encendió señales de alerta en el arranque del Torneo Apertura. El equipo tatengue cayó 1-0 ante Central Córdoba, en un partido en el que estuvo desconocido y dio un paso atrás en su funcionamiento, y sumó así su segunda derrota consecutiva fuera de Santa Fe, en igual cantidad de presentaciones.

El único gol del encuentro llegó tras un descuido defensivo, bien aprovechado por Michael Santos, y dejó al Tatengue con las manos vacías pese al esfuerzo realizado. Finalizado el partido, Mauro Pittón, capitán del equipo, fue quien puso la voz y analizó el momento en diálogo con TNT Sports.

“Se nos escapó en esa jugada”

Con autocrítica y sin esquivar responsabilidades, Pittón reconoció el golpe que significó la derrota: “Fue duro, se nos escapó en esa jugada, lamentablemente nos quedamos sin nada. Hicimos un gran esfuerzo, pero no nos alcanzó”.

El mediocampista remarcó que el desarrollo del partido fue tal como lo habían imaginado en la previa y que el margen de error era mínimo.

Un partido áspero y un error que costó caro para Unión

“Sabíamos que iba a ser así de duro, ellos juegan los duelos en toda la cancha y había que imponerse”, explicó el capitán. Sin embargo, una distracción terminó siendo determinante: “En una pelota nos distrajimos, nos convirtieron el gol y ahora tenemos que pensar en lo que viene”.

image Unión dio un paso atrás muy alarmante y sufrió su segunda derrota en el Apertura.

Esa jugada puntual marcó un quiebre en un partido cerrado, en el que Unión no logró encontrar fluidez ni profundidad para llegar al empate.

Pittón también se refirió a los ingresos de Santiago Grella y Misael Aguirre, dos de los jóvenes que sumaron minutos en un contexto adverso: “Los chicos tienen que agarrar minutos. Lo importante es seguir trabajando para que Unión gane y siga mejorando, y al que le toque, dar lo mejor de sí”.

Mirar hacia adelante

Con el golpe aún fresco, el capitán dejó en claro cuál es el camino para salir del momento: “Ahora tenemos que pensar en San Lorenzo, levantar la cabeza y seguir”.

Unión deberá reaccionar rápidamente, corregir errores y recuperar su identidad para no perder terreno en el Apertura. La palabra de su capitán marca el pulso de un equipo que sabe que dio un paso atrás, pero que necesita respuestas inmediatas para volver a ponerse de pie.