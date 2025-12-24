Copa Libertadores: ¿cuáles son los equipos argentinos que dirán presente en 2026?

Boca volverá a la fase de grupos de la copa tras ausentarse desde 2023 y habrá dos debutantes.

La próxima edición de la Copa Libertadores contará con siete equipos argentinos, destacándose el regreso a la fase de grupos de Boca.

El “Xeneize” clasificó al máximo certamen continental al haber sido segundo en la tabla general de la temporada 2025 y disputará la primera ronda por primera vez desde 2023.

Además, también clasificaron Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Argentinos Juniors, que deberá disputar las rondas previas para ganar su lugar en la fase de grupos.

El comienzo de un nuevo año está siempre marcado por la ilusión. Y esa esperanza de ver una nueva estrella encima del escudo de cada uno se acentúa con el comienzo de cada Copa Libertadores.

La edición de 2026 contará con siete equipos argentinos, con un cupo extra debido al título “Granate” en la Copa Sudamericana, y con el regreso a la competencia de Boca, que no clasificó al certamen de 2024 y fue eliminado en la fase previa 2 en este año, cayendo a manos del Alianza Lima peruano del DT argentino Néstor “Pipo” Gorosito.

La clasificación directa de Boca al certamen se terminó de concretar con un gran sprint final en el Torneo Clausura. Si bien había sumado una buena cantidad de puntos al principio del año, con Fernando Gago como su entrenador, una derrota en el Superclásico generó la destitución del mismo, siendo Miguel Ángel Russo su sucesor.

Con ese clásico como punto de quiebre, Boca procedió a tener la peor racha de su historia: pasó 16 partidos sin conocer la victoria. Luego de enderezar el barco y acumular una serie de resultados positivos se dio el doloroso deceso de Russo, que generó que su ayudante de campo, Claudio Úbeda, fuera elegido para continuar su trabajo.

Úbeda estuvo al frente del plantel en los partidos ante Defensa y Justicia y Newell’s y, luego de ser ratificado en el cargo, ganó seis partidos seguidos, con el Superclásico incluido, devolviendo a Boca a la fase de grupos de la Libertadores.

El fútbol argentino contará con un cupo extra gracias a Lanús, que se consagró en la Sudamericana. El conjunto de Mauricio Pellegrino superó el grupo G en el primer lugar y accedió a octavos de final, instancia en la que un gol en el último minuto le permitió forzar una tanda de penales y derrotar a Central Córdoba como local.

A partir de ahí, el “Granate” se convirtió en el verdugo de grandes candidatos, dejando en el camino a Fluminense de Brasil y la Universidad de Chile, hasta derrotar a Atlético Mineiro de Brasil por 5-4 en los penales, en una final disputada en Paraguay.

El Torneo Apertura 2025 fue histórico, ya que dejó a un novedoso campeón en el fútbol argentino: Platense. Con un equipo duro, ordenado y muy bien trabajado por la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, el “Calamar” clasificó sexto en la zona B y tuvo que definir todas las series como visitante, hasta jugar la final en cancha neutral.

Asumiendo su rol a la perfección, Platense eliminó a todos los grandes que se le cruzaron. En octavos derrotó a Racing por 1-0, los cuartos lo hicieron vencer a River por penales y la semifinal lo enfrentó con San Lorenzo, con un nuevo triunfo por 1-0. Una nueva victoria por la mínima, ante Huracán, generó el festejo eterno en Vicente López y la aparición de su primera estrella.

Estudiantes, el mejor que no estaba en los planes de nadie

Hace años que Estudiantes se mete en la pelea de todos los torneos que disputa, y el Clausura 2025 no fue una excepción. Aunque no tuvo una buena fase regular, al igual que Platense, el “Pincha” se metió a la fase eliminatoria avanzando en el octavo lugar.

En medio de una disputa política con la AFA, el primer rival de Estudiantes fue Rosario Central, con un pasillo para el “Campeón de Liga” realizado a medias y un triunfo por 1-0. En octavos el rival fue Central Córdoba, con otro triunfo por la mínima, mientras que la semi lo hizo medirse con Gimnasia, en un memorable Clásico de La Plata que se llevaron por 1-0.

La final fue ante Racing, en la que un gol agónico del delantero Guido Carrillo llevó el partido a los penales, en los que el conjunto “Pincharrata” se impuso por 5-4.

Siendo una copa que se caracteriza por dar oportunidades, Independiente Rivadavia fue campeón de la Copa Argentina y debutará en la Libertadores. La “Lepra” mendocina se hizo paso venciendo a Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre, River (por penales) y a Argentinos Juniors en la final, luego de otra tanda de penales, para darle a Mendoza su primer título.

Liderando su zona tanto en el Apertura como en el Clausura, y por consiguiente haciendo lo mismo en la tabla anual, un 2025 impecable de Rosario Central, con la vuelta del astro Ángel Di María, le dio lugar en la Libertadores. De todas formas, su temporada se opacó por la invención del polémico “Campeonato de Liga”, para el puntero de la tabla anual, que desató una investigación en curso contra la AFA.

El último clasificado fue el “Bicho” de la Paternal. Argentinos Juniors fue finalista de Copa Argentina y cuartofinalista en ambos torneos semestrales, cerrando un gran año en el tercer lugar de la tabla anual.

El equipo de Nicolás Diez deberá disputar las fases previas y es el único argentino con rival confirmado: deberá enfrentar al Barcelona de Ecuador, los miércoles 18 y 25 de febrero y, en caso de ganar, definirá el pase a fase de grupos contra el vencedor entre Botafogo de Brasil y Nacional de Bolivia.