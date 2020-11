Cosmos FC retomó los entrenamientos en Las Achiras

image.png Cumpliendo los protocolos, Cosmos FC comenzó una especie de pretemporada.

El presidente de Cosmos FC expresó que "presentamos todos los protocolos en lo que hace al municipio y la provincia, el cual básicamente nos pide tomar la temperatura en el ingreso al predio, te sanitizaron las manos, se vuelca en una planilla el ingreso, y como vos habrás visto, cada chico tiene su silla, en donde pone su bolso, su agua mineral, alcohol en gel, así que son diferentes medidas para que tengamos un distanciamiento adecuado".

En relación a lo institucional Birollo destacó que "hasta el momento no se recibió ningún tipo de ayuda, si tuvimos muchas promesas a nivel provincial y municipal, la Liga Santafesina tenemos un contacto permanente, con Gustavo y los muchachos que están, así que acá no vinieron, pero mantenemos la comunicación y siempre están pendientes de cómo estamos. La verdad es que es un momento duro para los clubes, y ya que lo tocas al tema, para la Liga es muy complicado, por eso tratamos desde los clubes hacer nuestra parte, para que cuando podamos volver la Liga pueda tener un funcionamiento normal".

image.png El presidente y entrenador de la Primera, Leandro Birollo destacó la vuelta a las prácticas.

En referencia a lo deportivo, el director técnico del plantel superior de Cosmos FC comentó que "los que primero empezaron fueron las categorías menores y mayores, que son de más de 12 años hasta quinta división, que lo hicieron el feriado del 12 de octubre, entrenando tres veces por semana. Después del decreto del gobierno los menores de 12 años empezaron con los infantiles martes y jueves, han venido con muchas ganas y mucha alegría, porque era algo que hacía falta, y para el club es muy bueno que vengan los más pequeños. La primera ya hace dos semanas que estamos trabajando, los hacemos dos veces a la semana, y la semana que se inicia lo haremos tres días de prácticas. La idea es ir incrementando las jornadas de entrenamiento para ir mejorando la performance".

Birollo también sostuvo que "durante la cuarentena, en el caso de la primera, nosotros tomamos la determinación medio atípica, algunos clubes hicieron trabajos vía zoom, pero nosotros no lo hicimos de ese modo. Con el cuerpo técnico decidimos dejarlos libres a los jugadores, demasiada carga era estar encerrados, muy fuerte es lo que se estaba viviendo, como para ponerle una obligación más. Dimos un entrenamiento, pero el que lo quería hacer lo hacía, sin obligación y no controlábamos a nadie. Era a libre elección, ahora ya empezamos una parte intensa, ya buscando la puesta a punto, para si se permite hacer un amistoso estar acorde para no sufrir lesiones".

image.png El defensor Ignacio Salas es uno de los jugadores más experimentados en Cosmos FC.

"La competencia oficial estoy de acuerdo que se suspendió, porque era imposible jugarla, con los viajes y los equipos de afuera, era complicado. Pienso que capaz se pueda hacer luego un torneo entre los clubes que estamos entrenando, si se puede y sino esperaremos para el año que viene. Sí hay que hacer una adaptación, sí ir armando el plantel como para el año que viene. En 2013, cuando pusimos la primera a jugar, hicimos un trabajo similar, arrancamos el 15 de noviembre la pretemporada. Trabajamos lo que fue noviembre y diciembre, después largamos la pretemporada en enero y nos trajo buenos resultados. No lo veo mal el hecho de empezar ahora, pero ir incrementando el trabajo, para mantener la motivación de los jugadores" sostuvo el dirigente fundador de Cosmos FC.

En cuanto a cómo cree que va a repercutir el parate en el jugador de fútbol, Birollo opinó que "creo que va a provocar un daño importante en lo que es inferiores, porque es como lo que está pasando con la escuela. Se perdió un año de formación, la verdad es que va a repercutir en los chicos. Va a traer consecuencias en los más chicos, y en los más grandes, en este caso teniendo cuatro meses como vamos a tener, pienso que dosificando bien las cargas no creo que tengamos problemas".

Sensaciones en el predio Las Achiras

"La vuelta a los entrenamientos fue con muchas ganas, se hizo bastante largo el receso, y ahora estamos volviendo de a poco. Estamos entrenando, haciendo un poco físico y otro poco de táctico, volviendo tranquilos para no sobrecargarnos y meterle con ganas pensando en el año que viene" le dijo Ignacio Salas de 23 años a UNO Santa Fe.

El defensor de Cosmos manifestó que "Regresamos con muchas ganas, porque habíamos hecho una muy buena pretemporada, jugamos el Torneo Tiburón Lagunero que fue muy importante para adquirir rodaje para esa etapa del año, a días de arrancar el campeonato se suspendió todo. Nosotros pensamos allá por marzo que iban a ser un par de meses, pero se alargó mucho"

"La verdad que volver a tener contacto con la pelota, en un lugar como el que estamos entrenando es bueno, porque en tu casa cansa un poco. Varios de los chicos no tienen mucho espacio, y después está el tema de la incertidumbre de entrenar y no tener competencia. Había momentos que no tenías ni ganas, yo lo hacía para que cuando volviésemos no cueste tanto la inactividad. Nunca se puede comparar un entrenamiento en la casa, con el que se puede hacer en una cancha, corriendo y pudiendo trabajar con la pelota" destacó el jugador que ha tenido un importante recorrido por diferentes clubes de la región.

image.png El predio de Cosmos FC es muy amplio, cómodo y permite la práctica de varias categorías.

Con respecto al tipo de entrenamiento que se lleva adelante explicó que "por el protocolo no se puede entrenar de a más de doce jugadores, lo hacemos todos en el mismo horario, pero divididos en grupos, porque este predio es muy extenso y ayuda a poder entrenar y cumplir con las medidas de distanciamiento. Acá como el predio es grande, mientras un grupo hace físico, el otro hace táctico, y vamos rotando. Así que se pudo volver que era lo importante. Estamos tranquilos, pero ya con la idea de que absorbamos y plasmemos lo que quiere Leandro que hagamos dentro del campo de juego".

Finalmente, Nacho enumeró sus antecedentes futbolísticos al explicar que "arranqué de muy chico en Santa Fe Fútbol Club, después me fui a Belgrano de Córdoba, desde los 13 años hice inferiores de AFA, y después me vine a Unión de Santa Fe. Ahí hice el resto de inferiores de AFA hasta el momento que me tocaba el primer contrato, me dejaron libre y me fui del club. Ahí estuve jugando un Federal C, y de ahí vine a Cosmos. Al año siguiente me fui a jugar a la Liga San Martín, una linda experiencia, y ahora regresé a Cosmos con muchas ganas".