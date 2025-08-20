Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Franco Pardo, el héroe de la agónica clasificación de Racing

En el último minuto de descuento, Franco Pardo (exdefensor de Unión) le dio el agónico 3-1 a Racing ante Peñarol, para pasar a cuartos de la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 06:50hs
Franco Pardo, el héroe de la agónica clasificación de Racing

Racing vivió una de esas noches que quedarán grabadas en la memoria de su gente. En el Cilindro de Avellaneda, Franco Pardo se vistió de héroe y con un gol agónico en tiempo de descuento le dio la clasificación a la Academia sobre Peñarol, sellando el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El defensor cordobés, que llegó en este mercado de pases proveniente de Unión de Santa Fe, apareció solo en el segundo palo en el cuarto minuto de adición y, con un cabezazo inatajable ante Brayan Cortés, desató un estallido que hizo temblar Avellaneda. Fue su primer grito con la camiseta albiceleste en apenas siete partidos disputados, y nada menos que en una instancia decisiva.

El tanto llegó en un momento en el que Gustavo Costas ya pensaba en la definición por penales, tras realizar variantes en el tramo final del partido. Sin embargo, el ex All Boys y Palestino irrumpió en el área rival, sorprendió a todos y escribió una página dorada para Racing.

Su llegada al club no estuvo exenta de polémica. El zaguero recaló en Avellaneda luego de que se frustrara la llegada de Ignacio Vázquez, de Platense, y se especuló con que Racing había ejecutado la cláusula de rescisión. En el Tatengue, no obstante, aclararon que la operación se dio por “la obligación de venta pactada previamente entre Unión y el jugador”, lo que allanó el camino. Además, Pardo se reencontró con Costas, quien ya lo había dirigido en Palestino, donde compartieron 29 encuentros.

Tras el pitazo final, el cordobés no pudo contener la emoción. “Cuando la agarré sabía que entraba, la agarré muy fuerte. Es para mi familia, estamos esperando un bebé”, expresó entre lágrimas, dedicando su conquista con el clásico gesto de la pelota bajo la camiseta.

Racing celebró una clasificación épica y Pardo se convirtió en la cara de una gesta que lo metió de lleno en la historia reciente del club.

El video del partido de Racing

Embed

Racing Franco Pardo Peñarol
Noticias relacionadas
racing buscara dar vuelta la llave ante penarol en avellaneda

Racing buscará dar vuelta la llave ante Peñarol en Avellaneda

la carta que se juega costas en racing para el partido clave ante penarol

La carta que se juega Costas en Racing para el partido clave ante Peñarol

un racing alternativo quiere meterse en zona de clasificacion ante tigre

Un Racing alternativo quiere meterse en zona de clasificación ante Tigre

los hinchas de racing no la pasaron bien en el campeon del siglo

Los hinchas de Racing no la pasaron bien en el Campeón del Siglo

Lo último

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Estudiantes quiere cerrar su clasificación ante Cerro Porteño en La Plata

Estudiantes quiere cerrar su clasificación ante Cerro Porteño en La Plata

Último Momento
Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Estudiantes quiere cerrar su clasificación ante Cerro Porteño en La Plata

Estudiantes quiere cerrar su clasificación ante Cerro Porteño en La Plata

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Franco Pardo, el héroe de la agónica clasificación de Racing

Franco Pardo, el héroe de la agónica clasificación de Racing

Ovación
El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: La única forma de salir es todos juntitos

El Flaco Vivaldo, a propósito del momento de Colón: "La única forma de salir es todos juntitos"

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!