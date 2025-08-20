Franco Pardo, el héroe de la agónica clasificación de Racing

En el último minuto de descuento, Franco Pardo (exdefensor de Unión) le dio el agónico 3-1 a Racing ante Peñarol, para pasar a cuartos de la Libertadores.

Racing vivió una de esas noches que quedarán grabadas en la memoria de su gente. En el Cilindro de Avellaneda, Franco Pardo se vistió de héroe y con un gol agónico en tiempo de descuento le dio la clasificación a la Academia sobre Peñarol, sellando el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El defensor cordobés, que llegó en este mercado de pases proveniente de Unión de Santa Fe, apareció solo en el segundo palo en el cuarto minuto de adición y, con un cabezazo inatajable ante Brayan Cortés, desató un estallido que hizo temblar Avellaneda. Fue su primer grito con la camiseta albiceleste en apenas siete partidos disputados, y nada menos que en una instancia decisiva.

El tanto llegó en un momento en el que Gustavo Costas ya pensaba en la definición por penales, tras realizar variantes en el tramo final del partido. Sin embargo, el ex All Boys y Palestino irrumpió en el área rival, sorprendió a todos y escribió una página dorada para Racing.

Su llegada al club no estuvo exenta de polémica. El zaguero recaló en Avellaneda luego de que se frustrara la llegada de Ignacio Vázquez, de Platense, y se especuló con que Racing había ejecutado la cláusula de rescisión. En el Tatengue, no obstante, aclararon que la operación se dio por “la obligación de venta pactada previamente entre Unión y el jugador”, lo que allanó el camino. Además, Pardo se reencontró con Costas, quien ya lo había dirigido en Palestino, donde compartieron 29 encuentros.

Tras el pitazo final, el cordobés no pudo contener la emoción. “Cuando la agarré sabía que entraba, la agarré muy fuerte. Es para mi familia, estamos esperando un bebé”, expresó entre lágrimas, dedicando su conquista con el clásico gesto de la pelota bajo la camiseta.

Racing celebró una clasificación épica y Pardo se convirtió en la cara de una gesta que lo metió de lleno en la historia reciente del club.

El video del partido de Racing