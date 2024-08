CRAI buscará el pasaje a la final del Regional de rugby

En una semana especial, muy particular, las semifinales del 24° Torneo Regional del Litoral están a la vuelta de la esquina. Comienzan a contarse las horas de lo que será uno de los momentos más esperados del año para los elencos litoraleños, y para CRAI no es la excepción. Los Gitanos jugarán el sábado 10, a partir de las 12.30, con Gimnasia y Esgrima de Rosario en cancha del Jockey Club de Rosario.

El full back de CRAI sostuvo que "el haber clasificado con anticipación es positivo, pero no tiene que confundir. Fuimos claros punteros durante todo el torneo, sacamos mucha diferencia con el segundo, pero no nos tiene que sacar de la cabeza que somos un equipo humilde, que nos costó mucho llegar a esto, y que vamos a tener que seguir trabajando de la misma manera".

CRAI.jpg CRAI jugará una de las semifinales del Regional del Litoral ante GER en Fisherton. Franco Perego

"GER me parece que tiene tres cuartos que vuelan, todos son buenos. El rival no lo elegimos nosotros, era CAE o GER, y tenemos que jugar con quien nos toca. Vamos a tener que afrontar el partido como tal. CRAI hace un tiempo que nos disputa nada, el año pasado estuvo cerca de ir a jugar la Reclasificación, que gracias a Dios no nos tocó hacerlo. Es una revancha con los primeros años que tuve en primera, y tenía muchas ganas de volver a vivir este momento de finales, así que lo tomo con la tranquilidad y la importancia que se merece" señaló uno de los jugadores más experimentados del conjunto de la autopista.

Una batalla de forwards en Fisherton

"La clave del partido creo que va a estar en los fowards, creo que la batalla se va a producir ahí, por lo menos para nosotros va a ser lo más importante, y espero que el pack funcione como todo el torneo, que fue lo que nos ha dado buenos resultados muy positivos a lo largo del torneo" manifestó el full back Gitano.

Sobre lo que fue un año positivo para los conducidos por Agus Capobianco, la Mona Beltramino fue claro que al señalar que "Tuvimos una regularidad importante, si miras el fixture, perdimos solamente dos partidos, y empatamos uno. Después si ganamos por mucho o poco, si jugamos bien o mal, queda para el espectador y para la estadística. Fue muy bueno nuestro torneo, pero eso no dice nada. Puede venir cualquier equipo, darte un sopapo, y dejarte afuera. No hay que mirar mucho para atrás, sino enfocarnos en este partido".

CRAI jugará una de las semifinales, y es bueno saber que para algunos es una semana normal, y para otros no. Sobre esto, Beltramino describió que "El mensaje fue que se le de la importancia que tiene, que es una semifinal. Pero no hay que volverse loco, y tomarlo como una semana más. Obviamente, que después cada uno lo maneja como puede, algunos chicos deben tener ansiedad, nerviosismo, y otros no, porque lo toman como un partido más. Se trabajó como se hizo a lo largo de todo el año. Tenemos nuestras armas y vamos buscar plasmarlas en el campo de juego el sábado en Jockey".