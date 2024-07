CRAI comienza a enfocarse en Gimnasia y Esgrima

image.png El medio apertura Gitano tiene 27 años y está a punto de recibirse para ejercer la abogacía.

"La verdad es que estamos muy contentos por el TRL que hicimos. A principios de año no imaginábamos estar peleando entre los cuatro primeros. Obviamente que el objetivo del equipo y como grupo es salir campeón. La idea comenzó siendo terminar de armar el grupo, consolidarnos en el juego, y ahora está todo para que se pueda dar, aunque hay otros rivales que tienen la misma meta. Nos costó llegar a este momento, fueron varios años, pero terminamos primeros la fase regular y eso es el premio a lo que se ha trabajado" comenzó señalando Ramiro Del Sastre a UNO Santa Fe.

El medio apertura Gitano sostuvo que "el clásico es un triunfo importante, ya que uno siempre los quiere jugar y ganar. No importan que pasó antes, llega ese día a las cuatro de la tarde, y después son dos horas que uno se quiere llevar el triunfo. Por lo general se dan partidos ajustados, de mucho nervio, que por ahí no se vio en el último, ya que los dos equipos estábamos clasificados a las semifinales. Se jugó un poquito más relajado hasta una hora antes de entrar a la cancha porque después se vive de un modo especial".

image.png Del Sastre destacó que fue muy positivo el haber clasificado con antelación a las semifinales.

"Sabíamos que no teníamos nada que perder, realmente se gana un entusiasmo y unas ganas de terminar la etapa regular del torneo, ganando el clásico, y de cara a las semifinales, con un último partido, que es el más lindo, que nos gusta jugar a todos, y con un triunfo. Igualmente esto es todo producto del trabajo de los chicos, del staff y de los que nos apoyan constantemente" resaltó el 10 del conjunto Gitano.

Se viene Gimnasia en una de las semifinales

Se viene GER, pero podría haber sido CAE, y sobre esto, Ramirito expresó que "en esta etapa del año y del torneo, que son las semifinales, a uno ya le da más o menos lo mismo con quien juega. Pero son dos equipos diferentes, tienen experiencia en jugar semifinales, y para nuestro grupo es la primera vez que lo va a vivir. CRAI ya jugó varias veces esta instancia pero el grupo que está ahora son pocos. Para nosotros es lo mismo quien venga, igualmente nos gusta jugar con GER, ya que tiene un modo diferente a CAE, que es más parecido a nosotros".

"El haber clasificado con antelación es algo positivo. La verdad que los triunfos que logramos, algunos que antes como vos decís los perdíamos, fue un respaldo anímico para el grupo. El haber clasificado cuatro fechas antes, ni hablar la felicidad que eso provocó en el grupo, que también nos jugó a favor. Nosotros no somos un equipo que hayamos jugado semifinales, y eso nos jugó a favor. Estas cuatro semanas tuvimos partidos y triunfos importante, tratamos de no pensar en las finales. Uno por dentro, también se va preparando para lo que viene" destacó el estudiante de la carrera de abogacía, próximo a recibirse.

image.png CRAI jugará una de las semifinales el 10 de agosto en Fisherton frente a Gimnasia de Rosario.

En el mismo sentido explicó que "los partidos que jugamos ya clasificados, por ahí se encararon de otra manera, se corrieron más riesgos, tratar de jugar más, el apuntar a darle más dinámica al juego. Eso nos ayudó bastante en los últimos partidos. Sobre todo desde el punto de vista mental, que es tan importante como los otros".

Las semifinales se jugarán el 10 de agosto en Fisherton, por lo que este fin de semana no hay partido, y sirve para descansar. Del Sastre contó que "viene muy bien el descanso, esta semana que el sábado no jugamos uno se lo toma un poco más tranquilo, más relajado, también ya pensando en como se va a plantear el partido ante GER. La semana que viene será un poquito más picante, y con la cabeza bien enfocada en lo que será el sábado en Rosario".

Un apertura que tuvo mucha continuidad en Primera

En lo personal viene teniendo mucha continuidad, y sobre todo en un puesto clave como el de apertura. Sobre esta cuestión el back de CRAI contó que "arranqué el año jugando los dos primeros partidos en reserva, y ya el tercero de titular en primera pero en la posición de centro. Después jugué dos o tres partidos en donde agarré ritmo nuevamente, ya que son varios años jugando en primera. Pero por ejemplo, el año pasado bastante en reserva por el nivel que hay en el grupo, y genera mucha competencia interna".

image.png Ramirito Del Sastre, destacó que el objetivo del equipo es salir campeón del Top 9 del Regional.

"Este año me enchufé con todo, con ganas de entrenar al máximo, de buscar tener una oportunidad. A lo largo mi historial siempre jugué de apertura, es el puesto que me siento cómodo y en el que se que puedo tener mejor rendimiento. Por suerte, pude cubrir los puestos en los que se necesitaba dar una mano, y eso desde chico me hizo empezar a poder jugar en primera en otros puestos. Tal vez no tenía tanta responsabilidad, pero ahora sí, y está bueno. Después desde la quinta o sexta fecha me tocó pasar a jugar de apertura, que es el puesto que me gusta, y fue muy positivo" cerró el apertura de 27 años de edad.