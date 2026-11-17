El joven futbolista brilló ante Costa Rica y expresó su felicidad por vestir la Albiceleste. También habló de su crecimiento y de la posibilidad de utilizar la histórica 10.

Nico Paz fue uno de los grandes protagonistas de la goleada de Argentina frente a Costa Rica en Córdoba. El mediocampista convirtió dos golazos y, después del encuentro, compartió sus sensaciones sobre el presente que atraviesa con la Albiceleste. Además, destacó la calidad de sus compañeros y respondió sobre la posibilidad de heredar la camiseta número diez.

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"Estoy divirtiéndome más en el campo": la felicidad de Nico Paz

La actuación del futbolista del Como italiano dejó una de las imágenes más destacadas de la noche en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, más allá de sus dos conquistas, el joven eligió poner el foco en el significado que tiene representar al seleccionado nacional.

"Estoy muy feliz, representar esta camiseta es lo máximo. Sobre todo en días como hoy, con toda la gente y todo el cariño que se ha sentido hoy. Muy feliz", expresó después de la victoria.

Paz también reconoció que comienza a sentirse cada vez más cómodo dentro del equipo de Lionel Scaloni y que esa confianza se refleja directamente en su rendimiento.

"Poco a poco me estoy encontrando mejor, estoy divirtiéndome más en el campo", aseguró.

En ese sentido, destacó que compartir la cancha con futbolistas de jerarquía le permite desarrollar su juego con mayor facilidad.

"Creo que tenemos un equipo con una calidad increíble y para mí en el campo es más fácil hacer el juego que hago en mi club", explicó.

Y completó: "Los jugadores que tenemos tienen una calidad increíble hacen todo mucho más fácil y es increíble poder jugar con este equipo".

Sus declaraciones reflejan la confianza que fue adquiriendo en sus últimas presentaciones, en las que logró consolidarse como una alternativa importante para el entrenador argentino.

La camiseta 10 de Messi y una respuesta que dejó en claro sus prioridades

El gran presente de Nico Paz abrió nuevamente el debate sobre quién podría utilizar el histórico número 10 que quedó vacante después del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Consultado sobre esa posibilidad, el mediocampista evitó alimentar las especulaciones y dejó en claro que su principal objetivo es disfrutar de cada convocatoria.

"La verdad que no pienso en ello, lo que pienso es en disfrutar días como hoy", respondió el futbolista.

Luego profundizó sobre lo que significa formar parte del seleccionado: "Divertirme en el campo que lo que más amo es jugar al fútbol y encima representando a la selección y representando a tanta gente... juego para eso y quiero seguir haciéndolo".

Sus palabras llegaron después de una actuación sobresaliente en Córdoba, donde convirtió dos goles durante la primera mitad y fue despedido con el reconocimiento del público.

Con apenas 45 minutos en cancha, el jugador del Como volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias y alcanzó los seis tantos con la camiseta argentina. Además, se convirtió en uno de los principales protagonistas ofensivos de la nueva etapa del seleccionado.

Mientras crecen las expectativas sobre su futuro y la posibilidad de heredar el número que utilizó Messi, Nico Paz prefiere mantenerse alejado de las comparaciones y concentrarse en disfrutar del fútbol. Su mensaje fue claro: más importante que cualquier dorsal es la felicidad de representar a la Argentina.