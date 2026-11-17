Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó que el suministro de agua potable estará interrumpido este miércoles 18 de noviembre, entre las 00:00 y las 04:00, debido a tareas de mantenimiento en la toma Hernández, ubicada sobre el río Santa Fe.

Por trabajos en la toma Hernández, Santa Fe tendrá un corte de agua durante la madrugada de este miércoles

La empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó que durante las primeras horas de este miércoles 18 de noviembre se interrumpirá de forma total el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe. La medida obedece a la ejecución de maniobras técnicas programadas para optimizar y elevar el nivel de confiabilidad de la infraestructura de captación.

Las labores se focalizarán en la toma Hernández, uno de los puntos neurálgicos de extracción de agua cruda situado sobre el río Santa Fe. Con el propósito de mitigar el impacto en la rutina de los usuarios, las cuadrillas trabajarán en la franja nocturna comprendida entre las 00:00 y las 04:00.

“Programamos los trabajos en horario nocturno para aminorar las molestias a los usuarios. Una vez concluidas las tareas, el restablecimiento de la presión será progresivo y aplicaremos un protocolo de purgado en la red para prevenir la turbiedad del recurso”, indica el comunicado oficial de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

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Restablecimiento gradual y purgado en vía pública

Desde la compañía prestadora remarcaron que el retorno del agua a las canillas no se producirá de manera instantánea tras el cierre de las tareas en la planta:

Normalización paulatina: el servicio recobrará sus niveles habituales de caudal y presión a medida que el anillo de distribución vuelva a cargarse en forma equilibrada.

Maniobras de purgado: pperarios de ASSA llevarán adelante la apertura de hidrantes en esquinas estratégicas de la capital para evacuar el aire de los conductos y remover sedimentos. Por este motivo, los vecinos podrán divisar agua circulando por la calzada en diversos barrios.

Inversión provincial de $160 millones

Las reformas operativas puestas en marcha integran un plan de renovación de equipamiento financiado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con un presupuesto oficial asignado que supera los 160 millones de pesos y un plazo de ejecución proyectado en cuatro meses.

Desde ASSA aclararon que la realización del operativo queda supeditada a las condiciones climáticas, por lo que ante eventuales tormentas o precipitaciones intensas las tareas serán reprogramadas.

Para reportar inconvenientes o canalizar reclamos técnicos, la firma mantiene habilitada las 24 horas su línea de atención vía WhatsApp (+54 341 695-0008) y su plataforma digital web (www.aguassantafesinas.com.ar).