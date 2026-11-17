La Selección argentina cerró su presentación frente a Costa Rica con una contundente victoria por 7-0, en una noche que permitió observar el rendimiento de varios futbolistas. El equipo de Lionel Scaloni mostró contundencia ofensiva, solidez defensiva y buenas asociaciones colectivas. Nico Paz sobresalió entre los titulares, mientras que Franco Mastantuono aprovechó su ingreso para convertirse en otro protagonista.
El uno por uno de la Selección Argentina en la goleada ante Costa Rica
La Selección goleó 7-0 a Costa Rica y tuvo actuaciones sobresalientes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. El repaso de los rendimientos individuales.
Por Ovación
Nico Paz manejó los hilos y Julián Álvarez mostró toda su contundencia
Emiliano Martínez (7): Respondió con una intervención determinante durante la primera mitad y mantuvo su arco invicto. Además, igualó el récord de Sergio Romero como el arquero con más partidos sin recibir goles en la Selección.
Agustín Giay (6): Cumplió en la marca y encontró oportunidades para sumarse al ataque. Aprovechó los espacios que ofreció el conjunto centroamericano.
Lisandro Martínez (6): Transmitió seguridad desde el fondo y resolvió sin complicaciones las pocas situaciones en las que debió intervenir.
Facundo Medina (6): Acompañó correctamente a Lisandro Martínez y mostró firmeza en los cruces. Tuvo una actuación sin sobresaltos.
Román Vega (6): Fue una alternativa permanente por la banda izquierda. Se proyectó con decisión y aportó profundidad en ataque.
Máximo Perrone (6,5): Se destacó por su capacidad para recuperar la pelota y distribuir con criterio. También logró buenas conexiones con Nico Paz.
Enzo Fernández (6): Participó activamente en la construcción del juego y encontró sociedades con Nico Paz y Alexis Mac Allister. Aportó claridad en la mitad de la cancha.
Alexis Mac Allister (7): Mostró inteligencia para llegar al área rival y acompañar los avances ofensivos. Coronó su actuación con un gol.
Nico Paz (9): Fue la gran figura del encuentro. Convirtió dos goles, uno con cada pierna, y mostró personalidad para conducir los ataques. Su rendimiento lo posiciona como una de las principales alternativas ofensivas del equipo.
Julián Álvarez (8): Exhibió su capacidad goleadora con dos definiciones y fue una amenaza constante para la defensa costarricense. Aprovechó sus oportunidades y volvió a demostrar su jerarquía.
Gianluca Prestianni (6): Tuvo algunas intervenciones interesantes por los costados, aunque le faltó mayor continuidad para desequilibrar.
Mastantuono aprovechó su oportunidad y los suplentes también dejaron su marca
Franco Mastantuono (8): Ingresó con el partido ampliamente favorable, pero rápidamente se convirtió en protagonista. Marcó dos goles, aportó movilidad y mostró recursos técnicos para generar peligro.
Gonzalo Montiel (6): Se mostró firme en defensa y acompañó los ataques cuando encontró espacios para avanzar.
José Manuel López (6): Aportó presencia física en el área, participó en distintas acciones ofensivas y generó oportunidades de gol, aunque no consiguió convertir.
Thiago Almada (5): No logró encontrar la claridad necesaria para desequilibrar y tuvo dificultades para aprovechar los espacios.
Nicolás Tagliafico, Mariano Troilo, Aarón Anselmino y Giuliano Simeone: Disputaron 30 minutos o menos, por lo que no recibieron una calificación individual.