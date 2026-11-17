La Selección goleó 7-0 a Costa Rica y tuvo actuaciones sobresalientes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. El repaso de los rendimientos individuales.

La Selección argentina cerró su presentación frente a Costa Rica con una contundente victoria por 7-0, en una noche que permitió observar el rendimiento de varios futbolistas. El equipo de Lionel Scaloni mostró contundencia ofensiva, solidez defensiva y buenas asociaciones colectivas. Nico Paz sobresalió entre los titulares, mientras que Franco Mastantuono aprovechó su ingreso para convertirse en otro protagonista.

Emiliano Martínez (7): Respondió con una intervención determinante durante la primera mitad y mantuvo su arco invicto. Además, igualó el récord de Sergio Romero como el arquero con más partidos sin recibir goles en la Selección.

Agustín Giay (6): Cumplió en la marca y encontró oportunidades para sumarse al ataque. Aprovechó los espacios que ofreció el conjunto centroamericano.

Lisandro Martínez (6): Transmitió seguridad desde el fondo y resolvió sin complicaciones las pocas situaciones en las que debió intervenir.

Facundo Medina (6): Acompañó correctamente a Lisandro Martínez y mostró firmeza en los cruces. Tuvo una actuación sin sobresaltos.

Román Vega (6): Fue una alternativa permanente por la banda izquierda. Se proyectó con decisión y aportó profundidad en ataque.

Máximo Perrone (6,5): Se destacó por su capacidad para recuperar la pelota y distribuir con criterio. También logró buenas conexiones con Nico Paz.

Enzo Fernández (6): Participó activamente en la construcción del juego y encontró sociedades con Nico Paz y Alexis Mac Allister. Aportó claridad en la mitad de la cancha.

Alexis Mac Allister (7): Mostró inteligencia para llegar al área rival y acompañar los avances ofensivos. Coronó su actuación con un gol.

Nico Paz (9): Fue la gran figura del encuentro. Convirtió dos goles, uno con cada pierna, y mostró personalidad para conducir los ataques. Su rendimiento lo posiciona como una de las principales alternativas ofensivas del equipo.

Julián Álvarez (8): Exhibió su capacidad goleadora con dos definiciones y fue una amenaza constante para la defensa costarricense. Aprovechó sus oportunidades y volvió a demostrar su jerarquía.

Gianluca Prestianni (6): Tuvo algunas intervenciones interesantes por los costados, aunque le faltó mayor continuidad para desequilibrar.

Mastantuono aprovechó su oportunidad y los suplentes también dejaron su marca

Franco Mastantuono (8): Ingresó con el partido ampliamente favorable, pero rápidamente se convirtió en protagonista. Marcó dos goles, aportó movilidad y mostró recursos técnicos para generar peligro.

Gonzalo Montiel (6): Se mostró firme en defensa y acompañó los ataques cuando encontró espacios para avanzar.

José Manuel López (6): Aportó presencia física en el área, participó en distintas acciones ofensivas y generó oportunidades de gol, aunque no consiguió convertir.

Thiago Almada (5): No logró encontrar la claridad necesaria para desequilibrar y tuvo dificultades para aprovechar los espacios.

Nicolás Tagliafico, Mariano Troilo, Aarón Anselmino y Giuliano Simeone: Disputaron 30 minutos o menos, por lo que no recibieron una calificación individual.