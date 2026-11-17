El Unión de Alejandro Trionfini aplastó 4-0 a Instituto de Córdoba en el 15 de Abril y cerró su participación con 21 puntos, a la espera del resto de la fecha.

La Reserva de Unión le puso un broche de oro a su participación en el Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional tras golear este martes por 4-0 a Instituto de Córdoba, en un encuentro disputado en el estadio 15 de Abril y arbitrado por Marcos Winer.

El conjunto rojiblanco, conducido tácticamente por Alejandro Trionfini , dominó las acciones de principio a fin y liquidó el pleito prácticamente en la primera etapa. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos del primer tiempo por intermedio de su centrodelantero, Nicolás Zenclussen . A los 31', Tobías Giraudo amplió la ventaja, y cuando el primer capítulo se extinguía, a los 43', Tomás Torres estampó el 3-0 parcial con el que se fueron al descanso.

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Lejos de conformarse, el Tatengue salió decidido a mantener la intensidad en el complemento y rápidamente encontró el cuarto grito: a los 2 minutos de la segunda etapa, el defensor Ciro Isonio selló el 4-0 definitivo ante un conjunto cordobés que nunca logró hacer pie en Santa Fe.

FINAAAAAAAL Y TRIUNFO DE LOS PIBES

Unión 4 - 0 Instituto



Goles de Nicolás Zenclussen, Tobías Giraudo, Tomás Torres y Ciro Isonio pic.twitter.com/yhHQSMzxtz — Club Atlético Unión (@clubaunion) November 17, 2026

Con este triunfo, Unión finalizó el certamen en el puesto 10 de la tabla con 21 unidades, producto de una campaña irregular pero con buen cierre que acumuló cuatro victorias, nueve empates y cinco derrotas.

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De todas formas, su ubicación final quedará supeditada a lo que ocurra este miércoles, ya que podría ser superado por Racing y Argentinos Juniors, quienes recibirán a Talleres y Gimnasia de Mendoza, respectivamente.

Síntesis del partido de Unión e Intituto

Unión (4): Juan Kuverling; Francisco Barinaga, Ciro Isonio, Mario Mosset, Salvador Zurbriggen; Nicolás Mariotti, Simón Bigot, Tobías Giraudo; Lucas Cacciabue, Tomás Torres y Nicolás Zenclussen. DT: Alejandro Trionfini. Suplentes: Pividori, Ferronato, Quiroga, Canteros, Fazzi, Ligori, Faria, Peralta, Solbes, Benavidez y Greco.

Instituto (0): Lautaro Espeche; Lucas Mainero, Lucas Olivera, Marcos Bolatti, Lautaro Ludueña; Pedro Baster, Hugo Rojas, Augusto Coronel, Tomás Peralta; Ignacio Marasca y Bautista Bujedo. DT: Bruno Martelotto. Suplentes: Santino Chialva, Genaro Ordoñez, Francisco Aguirre, Marcos Irala, Ignacio Bruera, Ignacio Fernandez y Thiago Klimowicz.

Goles: PT 16' Nicolás Zenclussen (U), 31' Tobías Giraudo (U), 43' Tomás Torres (U); ST 2' Ciro Isonio (U).

Árbitro: Marcos Winer.

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe).