El entrenador de la Selección argentina analizó la victoria ante Costa Rica, elogió a Nico Paz, destacó a los juveniles y habló sobre los desafíos que vienen.

La Selección argentina cerró su presentación en Córdoba con una contundente goleada ante Costa Rica y Lionel Scaloni realizó un balance positivo del rendimiento colectivo. En conferencia de prensa, el entrenador destacó la identidad futbolística del equipo, valoró el crecimiento de los jóvenes y dejó importantes reflexiones sobre el futuro de la Albiceleste, que buscará sostener su protagonismo internacional.

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Scaloni elogió a Nico Paz y destacó el crecimiento de los juveniles

Luego del encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, el entrenador expresó su satisfacción por la actuación del seleccionado nacional y remarcó la importancia de conservar una identidad competitiva.

"Lo primero que se me viene es que estamos satisfechos por haber hecho un buen trabajo, intentando siempre ser Argentina, competir y ser protagonistas", manifestó Scaloni.

Uno de los nombres que recibió mayores elogios fue Nico Paz, protagonista de una destacada actuación frente al conjunto centroamericano. El entrenador resaltó sus condiciones y aseguró que todavía tiene margen para continuar creciendo.

"Nico (Paz) hoy ha hecho un partido muy bueno, igual que el otro día; y todavía puede dar más. Es un futbolista verdadero, que choca cuando tiene que chocar y juega cuando tiene que jugar. Lo cuidaremos, es joven todavía, estamos contentos", afirmó.

Sin embargo, Scaloni dejó en claro que el rendimiento individual siempre debe estar acompañado por el funcionamiento colectivo. En ese sentido, utilizó a Lionel Messi como ejemplo de la mentalidad que pretende transmitir.

"Los chicos son muy buenos, pero siempre dependen del equipo. Un futbolista sólo no se salva, por eso estamos en esta dinámica. Que Leo (Messi) lo entendiera así es el ejemplo claro", sostuvo.

También dedicó unas palabras a Mariano Troilo, quien tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta argentina.

"Mariano (Troilo) está bien, con continuidad en Parma, y lo venimos siguiendo. Buscamos los mejores momentos y hoy pudo debutar. Creo que no se va a olvidar de este partido", destacó.

Por otra parte, el entrenador agradeció el recibimiento que tuvo la delegación nacional durante su estadía en Córdoba.

"Estamos agradecidos con Córdoba y su gente. Creo que el amor por la Selección sigue estando", expresó.

El futuro de Argentina, el balance del año y la importancia de Walter Samuel

Más allá del resultado, Scaloni puso la mirada en los próximos compromisos y reconoció que uno de los mayores desafíos será sostener el nivel competitivo alcanzado durante los últimos años.

"Me gustaría seguir de esta manera, ser un equipo referencia y difícil de enfrentar. Un equipo que le encuentre la vuelta al rival de cómo defenderlo, de cómo atacarlo. Mantener el nivel es difícil en el fútbol y el desafío es seguir de la misma manera", explicó.

Respecto de la planificación deportiva, aseguró que existe una estructura definida, aunque todavía deberán resolverse los próximos compromisos internacionales.

"Tenemos una base bastante consolidada. Para el año que viene tenemos que ver bien contra quién empezaremos a jugar. A nosotros nos interesa competir", señaló.

Al momento de evaluar lo realizado durante la temporada, el entrenador también dejó una reflexión sobre el recorrido del seleccionado.

"Creo que el año es positivo. Hemos dado la cara y llegado a otra final de Mundial; no siempre se puede ganar. Estamos satisfechos", afirmó.

En otro tramo de la conferencia, Scaloni se refirió a la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico y reconoció la importancia que tuvo en la construcción de los éxitos recientes.

"La baja de Walter Samuel, más allá del punto de vista técnico, es muy importante porque ha sido gran parte en la ayuda de todo lo que se ganó. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo", manifestó.

Además, recordó el vínculo personal que une a los integrantes del equipo de trabajo: "Nosotros nos encontramos con el cuerpo técnico de la Selección y tenemos una amistad que perdura de cuando estábamos en las Juveniles".

Finalmente, el entrenador también hizo referencia a los recuerdos que dejó el último Mundial y a los encuentros que marcaron especialmente al grupo.

"Seguramente nos quedará alguno de estos partidos del Mundial que fueron épicos. Después de Egipto, de Inglaterra, fueron increíbles las sensaciones", recordó.

De esta manera, Scaloni cerró la conferencia con un mensaje de satisfacción por el presente, pero también con la mirada puesta en el futuro. El entrenador dejó en claro que, más allá de los nombres y los resultados, la prioridad será conservar la identidad colectiva que convirtió a Argentina en una de las selecciones protagonistas del fútbol internacional.