CRAI se quedó con el clásico ante Santa Fe Rugby en el Regional

En líneas generales fue partido muy trabado, por momentos deslucido, pero con la emoción de que se enfrentaban los dos equipos del sector principal del interuniones litoraleño pertenecientes a la Unión Santafesina de Rugby.

rugby clasico crai santa fe rugby ultima fecha primera rueda 2.JPG Los Gitanos consiguieron dos tries, uno de Franco Radín, y el otro de José Ignacio Gálvez.

Al descanso se fueron ganando los Gitanos por 12 a 10, lo que definitivamente tradujo en el marcador la paridad en las acciones. CRAI fue claramente superior en el scrum, y trabajó muy eficientemente en defensa. Si bien arrancó mejor el dueño de casa, Santa Fe RC no bajó nunca los brazos y le dio más de un dolor de cabeza al local. Hubo tries de Radín y Gálvez para el local, mientras que en una buena acción del maul, la visita llegó al try por intermedio de Lucas Caputto.

En el complemento, Santa Fe Rugby se vio obligado a salir a buscar el partido, pero se debió conformar con penal concretado por el apertura Bejarano. Los conducidos por Agustín Capobianco reaccionaron, y llegaron a un nuevo ensayo a partir del segunda línea Mariano Torres. Los Gitanos pasaron a ganar 19 a 13. Fue atractivo el tramo final, ya que CRAI quería seguir sumando y los de Sauce Viejo, el try, que no pudo ya que si bien le puso toda la actitud le faltaron recursos para terminar de facturar. La Mona Beltramino consiguió un penal, lo cual dejó el marcador para el local a su favor por 22 a 13.

Más información del Regional del Litoral

En Grantfield, Old Resian superó al Jockey Club de Rosario por 33 a 27, y en la Tortuguita, Gimnasia y Esgrima de Rosario venció al Paraná Rowing Club por 33 a 24. En el clásico del barrio las Delicias del sur provincial, Duendes fue impiadoso con Universitario y lo doblegó por 73 a 12. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 59, Jockey Club (R) 50, Santa Fe Rugby 47, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Estudiantes de Paraná 43, Duendes 41, Old Resian 38, Paraná Rowing 27 y Universitario de Rosario 21.

rugby clasico crai santa fe rugby ultima fecha primera rueda 3.JPG El medio scrum de CRAI, Alejandro Molinas, supo conducir con eficiencia a su equipo.

En el ascenso del interuniones litoraleño de rugby

En la Segunda División, en Cabaña Leiva, Alma Juniors superó a La Salle Jobson 27 a 10, CRAR a Provincial en Rosario 35 a 14, Caranchos a Los Pampas 20 a 15, y Logaritmo a Tilcara por 30 a 25. Las posiciones quedaron de este modo: Jockey de Venado Tuerto 69, CRAR 66, Tilcara 52, Provincial 45, Caranchos 41, Alma Juniors 36, Logaritmo 35, La Salle Jobson 13 y Pampas 11.

En Tercera División, en Santo Tomé, Cha Roga cayó sorpresivamente ante Regatas & Belgrano de San Nicolás por 24 a 20, y en la provincia de Buenos Aires, Universitario de Santa Fe derrotó de visitante a Gimnasia de Pergamino por 23 a 17. Además, Brown de San Vicente le ganó con autoridad a CUCU de Concepción del Uruguay por 37 a 16.

rugby clasico crai santa fe rugby ultima fecha primera rueda 4.JPG Lucas Caputto fue el autor de unos de los tries del Santa en el derby frentre a CRAI.

Las posiciones quedaron así: Universitario de Santa Fe 46, Gimnasia de Pergamino 32, Cha Roga 30, Brown de San Vicente 28, Regatas & Belgrano de San Nicolás 25, CUCU 21 y Querandí RC 6. En la próxima fecha jugarán CUCU con Gimnasia de Pergamino, Regatas & Belgrano de San Nicolás con Brown de San Vicente, Querandí RC con Cha Roga, quedando libre Universitario de Santa Fe.

Síntesis:

CRAI 22- Santa Fe Rugby Club 13

CRAI: José Canuto (capitán), Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y José Dogliani; Tomás Schinner, Manuel Bernstein y José Gálvez; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Franco Radín, Justo Barcojo, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Justo González Viescas, Emanuel Piermarini, Lautaro Labath, Facundo Garibay, Enzo Abraham y Joaquín Beron.

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Santiago Barolín y Tomás García; Fabián Frustagli (capitán) y Guillermo Botta (h); Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Lucas Salvador Caputto; Francisco Ávalos y Bautista Bejarano; Santiago Mendicino, Francisco Eleuteri, Valentín Fernández, Manuel Borzone y Juan Ignacio González. Entrenador: Pedro Benet (h). Luego ingesaron: Santiago Gorla, Santiago Quirelli, Pedro Melini, Matías Gaggiamo, Gerónimo Payá, Joaquín Sabater y Francisco Duranda.

Primer tiempo: 6´ try Franco Radín convertido por Facundo Beltramino, 11´ penal Bautista Bejarano, 20 try José Gálvez, 35´ try Lucas Salvador Caputto convertido por Bejarano.

Segundo tiempo: 11´ penal Bautista Bejarano, 16´ try Mariano Torres convertido por Facundo Beltramino, 36´ penal Facundo Beltramino.

Tarjetas amarillas: Joaquín Lerche y Tomás Schinner (CRAI); Guillermo Botta (SFRC).

Cancha: CRAI.

Referee: Fabián Prats (Unión Santafesina).