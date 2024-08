CRAI y Jockey son finalistas del Torneo Regional de rugby

Fue un final a pura emoción, ya que los Gitanos lograron el triunfo cuando el partido estaba terminado. GER estaba arriba en el marcador por 24 a 21. CRAI tuvo un penal, que bien podría haber sido pateado ya que con eso hubiese logrado el suplementario, pero los jugadores decidieron ir al line para intentar un try y finalmente lo consiguieron a partir de un try del Piojito González Viescas. Con ese try y la conversión de Beltramino, los santafesinos se llevaron la victoria por 28 a 24 y el pasaje a la final del certamen.

rugby regional del litoral semifinales en jockey club de rosario 2.jpg Los Gitanos superaron a Gimnasia y Esgrima con un gran aporte del full back Facundo Beltramino.

Tras el minuto de silencio por el fallecimiento del periodista rosarino Carlos Bustos, la acción en el campo de juego comenzó siendo favorable a los Gitanos, pero que a pesar de tener el control del juego no podía marcar. Incluso el primer penal que dispuso lo falló. El mensana apeló a la precisión de sus tres cuartos, y se puso arriba en el marcador por 14 a 0, que fue como terminó la primera parte.

En el segundo tiempo, GER arrancó con todo, Picotto sumó con un penal para poner el tablero 17 a 0. Pero llegó la esperada reacción de los Gitanos, que recién pisando los 15 minutos pudo marcar su primer try por intermedio de Alejandro Molinas convirtió Beltramino para poner las cosas 17 a 7. Los santafesinos volvieron a facturar, ahora en una buena acción de Franco Radín que con el goal de Beltramino puso el marcador 17 a 14. GER reaccionó, Andrés Speziale consiguió un ensayo, y sumado a la conversión de Picotto dejó el tablero 24 a 14, lo que significaba algo de tranquilidad para los del Parque de la Independencia.

rugby regional del litoral semifinales en jockey club de rosario 3.jpg Tras ganar en una de las semifinales a GER, CRAI jugará con Jockey la final el sábado 17 en Fisherton.

Como era de esperar, CRAI no se rindió, y el final fue para el infarto. Primero llegó el try del octavo Gálvez que sumado al conversión de Beltramino, dejó el score 24 a 21 para los rosarinos. Con el tiempo ya cumplido, los Gitanos tuvieron un penal a su favor, pero en lugar de ir a los palos tomó la determinación de jugarla al line out, y le dio resultados. De esa manera llegó el try de Justo González Viescas, para sellar el triunfo y el derecho a la final del torneo.

Santa Fe Rugby no pudo con Jockey de Rosario

El segundo partido de la gran fiesta vivida en Fisherton, ante un gran marco de público, Jockey Club de Rosario consiguió el otro boleto para jugar la final del Regional del Litoral, ya que consiguió superar a Santa Fe Rugby Club por 25 a 22 bajo el referato de Federico Longobardi. Tras un comienzo intenso y muy disputado, los rosarinos abrieron el marcador por intermedio de Baronio, pero continuaron con un try de Alejo Pereyra Tauzi para poner el marcador 8 a 0.

Los dueños de casa era dominadores y buscaron darle dinámica y velocidad al juego, lo que derivó en otro ensayo, en este caso de Vergara Oroño. Santa Fe Rugby tuvo una lógica reacción, y llegó el try de Galassi que con la conversión de Fertonani dejó el marcador a favor del local por 13 a 7. Un penal del diez santafesino puso el 13 a 10, que es como terminó el primer tiempo.

rugby regional del litoral semifinales en jockey club de rosario 4.jpg Santa Fe Rugby estuvo cerca pero fue derrotado por un duro Jockey de Rosario por 25 a 22.

En el complemento, un error del full back del Tricolor permitió que Vergara Oroño marque otro ensayo, y enseguida fue Juan Fanjul el que apoyó en el ingoal santafesino, en un tramo en el que el verdiblanco demostró control de pelota y un mayor dominio territorial.

Casi calcado de lo que había pasado en la primera semifinal, los dirigidos por Pedro Benet no bajaron los brazos, llegaron al try por intermedio de Mendicino y Caputto, por lo que el marcador quedó 25 a 22 para el verdiblanco. En la última acción, los de Sauce Viejo dispusieron un penal, que decidieron patear, pero Mendicino falló y se desató la alegría del conjunto verdiblanco que jugará la final ante CRAI.

rugby regional del litoral semifinales en jockey club de rosario 5.jpg La escuadra de Sauce Viejo jugará por el tercer puesto frente a Gimnasia y Esgrima.

Santa Fe Rugby alistó a: Tomás Derito, Santiago Barolín y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustagli y Guillermo Botta (h); Augusto Gorla, Tomás Longo y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli (capitán) y Lucas Fertonani; Santiago Mendicino, Francisco Eleuteri, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Dalmiro Borzone. Luego ingresaron: Gerónimo Paya, Joaquín Sabater, Lucas Salvador Caputto, Juan Cruz Strada, Francisco Ávalos y Santiago Gorla. En el primer tiempo, hubo un try de Bautista Galassi más una conversión y un penal de Fertonani. En el segundo tiempo, un try y una conversión de Mendicino y un try de Lucas Caputto.

Síntesis:

CRAI 28- Gimnasia y Esgrima 24

CRAI: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; José Dogliani y Mariano Torres; Tomás Schinner, Manuel Bernstein y José Gálvez; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Franco Radín, Justo Barcojo, Juan Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Enzo Abraham, Agustín Giménez, Nicasio Miguel, Pablo Ferreyra, Justo González Viescas y Joaquín Berón.

Gimnasia y Esgrima de Rosario: Ignacio Palillo, Juan De Torres y Francisco Palillo; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Maximiliano Gómez, Joaquín Fontana e Ignacio Villegas; Teo Castiglioni y Jerónimo Alonso; Bautista Galeano, Andrés Speziali, Franco Giudice y Ramiro Picotto. Entrenador: Hernán Dinucci. Luego ingresaron: Axel Fiore, Lucio Cucchiara, Nicolás Silva y Marcos Lufft.

Primer tiempo: 29´ try Franco Giúdice convertido por Ramiro Picotto, 38´ try Luciano Fasoletti convertido por Ramiro Picotto.

Segundo tiempo: 17´ try Alejandro Molinas convertido por Facundo Beltramino; 23´ try Franco Radín convertido por Facundo Beltramino, 31´ try Pedro Piacentini convertido por Ramiro Picotto, 39´ try José Gálvez convertido por Facundo Beltramino, 46´ try Gonzalez Viescas convertido por Facundo Beltramino.