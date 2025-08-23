Uno Santa Fe | Ovación | CRAI

CRAI y Santa Fe RC cayeron en Rosario por el Regional del Litoral

Por la 13° fecha del Top 9 del Regional del Litoral, CRAI fue derrotado por Duendes, y Santa Fe Rugby por Gimnasia y Esgrima en el Parque de la Independencia

 CRAI no pudo con Duendes y cayó en su visita a barrio Las Delicias.

Fue una jornada adversa para los equipos santafesinos en el sector principal del Torneo Regional del Litoral, ya que tanto CRAI, como Santa Fe Rugby fueron derrotados en sus respectivas visitas a la ciudad de Rosario. En el caso de los Gitanos visitaron al ascendente verdulero, y los Tricolores acumularon otra derrota frente al mensana rosarino en un match que prometía mucho y no defraudaron. También se produjeron los triunfos de Estudiantes de Paraná y Old Resian. En el segundo nivel, cayeron Alma Juniors y CRAR, y en Tercera División, La Salle Jobson perdió ante Brown en San Vicente.

Pasó un nuevo capítulo del Regional del Litoral

En barrio Las Delicias del sur provincial, CRAI fue superado por Duendes de Rosario por 31 a 14 bajo el arbitraje del rosarino Federico Longobardi. Para los Gitanos hubo un try de Mateo Fauda más tres penales de Agustín Giménez. Por su parte, para el fantasma hubo un try, cuatro conversiones y un penal de Giuliano Francescangeli, más un try de Mateo Negroni, Valentín Larrazábal y Bernardo Lis.

Los dirigidos por Juan Manuel Fernández alistaron a: Joaquín Beron, Luciano Simino y José Canuto; José Dogliani y Juan Martín Mufarrege; Tomás Schinner, Manuel Bernstein y Juan Sánchez; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Mateo Fauda, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Ignacio Carreras y Facundo Beltramino. Luego ingresaron: Gonzalo Liendo, Nicasio Miguel, Mariano Torres, Ignacio Parodi y Lautaro Montini.

En el parque de la Independencia, Santa Fe Rugby Club fue vencido por Gimnasia y Esgrima de Rosario por 35 a 26 con el referato del paranaense Juan Moyano. Para los de Sauce Viejo hubo un try penal y un try de Agustín Trossero, más cuatro penales y una conversión de Tomás Kerz.

La escuadra que tiene como entrenador Pedro Benet (h) formó con: Francisco Duranda, José Milesi y Gonzalo del Pazo; Agustín Trossero y Fabián Frustagli; Andoni Alzugaray, Tomás Longo y Guillermo Botta; Santiago Quirelli (c) y Lucio Ruata; Ramiro Giménez Melo, Santiago Gorla, Tomás Kerz, Agustín Foradini y Santiago Mendicino. Luego ingresaron Ignacio Gómez, Augusto Gorla y Bautista Bejarano.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey de Rosario 50, Estudiantes de Paraná 41, Duendes 38, Gimnasia y Esgrima 33, Santa Fe Rugby 32, Old Resian 30, Paraná Rowing 25, CRAI 22 y Jockey de Venado Tuerto 1. Queda pendiente el cotejo de la fecha 11 entre Old Resian con CRAI. En la próxima fecha a disputarse el 6 de septiembre, por la disputa del Torneo del Interior, CRAI jugará con Gimnasia y Esgrima, Jockey (R) con Duendes, Jockey de Venado Tuerto con Estudiantes de Paraná y Paraná Rowing con Old Resian, quedando libre en la oportunidad, Santa Fe Rugby.

Regional 2
El repaso al resto de las divisiones

En cuanto a la fecha 13 de Segunda División, en el que Universitario de Santa Fe quedó libre, Alma Juniors de Esperanza fue derrotado por Universitario de Rosario 41 a 24, y en el Parque de la Independencia, CRAR de Rafaela fue vencido por Provincial de Rosario por 15 a 13. En Fisherton, Caranchos derrotó a Gimnasia de Pergamino 45 a 18, y en Ibarlucea, Tilcara doblegó como visitante a Logaritmo por 19 a 17.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario (R) 56, Tilcara 43, Caranchos 40, Alma Juniors de Esperanza 36, Provincial de Rosario 28, CRAR de Rafaela 24, Logaritmo 21, Universitario de Santa Fe 14 y Gimnasia de Pergamino 12. En la próxima fecha jugarán Tilcara con Provincial, Uni de Rosario con Logaritmo, Gimnasia de Pergamino con Alma Juniors y Uni de Santa Fe con Caranchos.

En cumplimiento de la fecha 11 de la Tercera División, en el departamento Castellanos, La Salle Jobson fue derrotado por Brown de San Vicente por un ajustado 34 a 32, y en Santo Tomé, Cha Roga Club doblegó a Los Pampas de Rufino 32 a 18. En la provincia de Entre Ríos, CUCU de Concepción del Uruguay venció a Querandí RC 31 a 15. En la oportunidad quedó libre la fusión Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Las posiciones quedaron así: La Salle Jobson 45, Los Pampas de Rufino 31, Cha Roga Club 28, Querandí RC 22, Brown de San Vicente 21, CUCU de Concepción del Uruguay 13, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11. En la próxima fecha se medirán La Salle Jobson con Cha Roga, Querandí con Brown de San Vicente, y Regatas & Belgrano de San Nicolás con CUCU.

CRAI Santa Fe Rugby Torneo Regional del Litoral
