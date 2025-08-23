Uno Santa Fe | Santa Fe | Convención Constituyente

La comunidad científica en la Convención Constituyente: "Santa Fe prácticamente nace con la ciencia; está en nuestro ADN"

El doctor Ignacio Rintoul, investigador del Conicet, destacó la histórica vinculación de la provincia con la ciencia y celebró que la reforma constitucional reconozca el acceso al conocimiento como un derecho fundamental

23 de agosto 2025 · 22:24hs
Los científicos santafesinos se convirtieron en protagonistas del debate constitucional. El doctor Ignacio Rintoul, docente e investigador del Conicet, fue uno de los encargados de llevar la voz de la comunidad científica a la Legislatura provincial, en el marco de la Convención Constituyente que revisa y actualiza la Constitución de Santa Fe. Su intervención buscó garantizar que la ciencia, la tecnología y la innovación tengan un lugar central en el texto que regirá la provincia en las próximas décadas.

Santa Fe prácticamente nace con la ciencia; está en nuestro ADN”, afirmó Rintoul. El investigador destacó que desde los primeros años de la provincia hubo referencias tempranas a la actividad científica, desde estudios sobre recursos naturales hasta desarrollos tecnológicos vinculados a la agricultura y la industria local. “La ciencia siempre ha estado presente en la vida de los santafesinos, incluso si muchas veces no se enseña en las escuelas ni se reconoce en la memoria colectiva”, agregó.

Rintoul explicó que el acervo científico y tecnológico de la provincia constituye un patrimonio cultural y educativo que merece ser protegido y difundido. “Es fundamental que la Constitución contemple no solo los avances científicos, sino también los saberes de los pueblos originarios y de las comunidades inmigrantes que formaron Santa Fe: italianos, españoles, alemanes, suizos, entre otros. Desconocer este aporte sería un error histórico”, afirmó.

Según el investigador, la Convención Constituyente tiene un papel clave: actualizar las normas que proyectan la vida en sociedad hacia el futuro. “Las constituciones no son solo reglas de presente; son la guía que organiza la vida pública de las próximas generaciones. Por eso es esencial que la ciencia y el conocimiento estén en el centro de las decisiones institucionales”, señaló.

Uno de los logros más importantes, según Rintoul, es que la reforma constitucional incluye un artículo que reconoce el acceso a la ciencia y al conocimiento como un derecho de todas las personas, considerándolo un bien común. “Por primera vez en nuestra provincia, el conocimiento no es un adorno ni un concepto abstracto: es un derecho tangible de todos los santafesinos”, destacó. Además, el artículo enfatiza que el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación es una herramienta fundamental para un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, protegiendo los intereses de las generaciones futuras.

Ignacio Rintoul. Doctor en Ciencias, e investigador independiente del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral.

Rintoul no esquivó la discusión sobre la situación actual de los científicos en Argentina, marcada por la falta de financiamiento y los recortes en áreas clave. “Hoy la coyuntura es complicada, pero esto no puede definir el rumbo de la provincia. Es impensable proyectar Santa Fe hacia el futuro sin ciencia ni innovación. El conocimiento es la base para que nuestra sociedad avance”, afirmó. A pesar de la limitada inversión provincial, el investigador destacó que la provincia mantiene programas y agencias de apoyo, aunque aclaró que no reemplazan la inversión nacional.

El Dr. Rintoul también resaltó la importancia de la divulgación científica. Su perfil combina la investigación de alta calidad con la comunicación pública, llevando los hallazgos y la relevancia de la ciencia a todos los santafesinos. “Hoy es un día para festejar por los científicos, porque finalmente se reconoce que el acceso al conocimiento es un derecho fundamental. Esto nos permite proyectar Santa Fe hacia el futuro con herramientas reales para el desarrollo”, concluyó.

En este contexto, la inclusión de la ciencia en la Constitución no solo protege derechos, sino que también marca un rumbo estratégico para la provincia: fomentar la innovación, fortalecer la educación y consolidar a Santa Fe como un nodo científico y tecnológico en la Argentina. Según Rintoul, la medida sienta las bases para que las futuras políticas públicas prioricen el conocimiento, y no se vean afectadas únicamente por las crisis coyunturales.

La intervención del Dr. Rintoul y de otros científicos en la Convención Constituyente demuestra que la ciencia santafesina no solo tiene historia, sino también presente y futuro, y que su reconocimiento constitucional es clave para garantizar que las próximas generaciones puedan desarrollar todo su potencial en un marco de innovación y progreso sostenible.

Escuchá la entrevista completa:

• LEER MÁS: Con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna de Santa Fe

Convención Constituyente Ciencia Santa Fe Conicet
