Castro: "Colón jugó mejor y nos vamos con mucha bronca"

El delantero Facundo Castro hizo el trabajo sucio en procura de sumar un triunfo que no se pudo plasmar. "Somos conscientes del momento que pasamos", tiró

Facundo Castro tuvo que hacer el trabajo sucio en Colón , con un par de chances que se le negaron, pero siempre dio todo en pos del equipo.

El jugador que llegó de la mano de Andrés Yllana admitió que "el primer tiempo demostró que Colón jugó mejor, lo tuvimos en un arco, nos entregamos, nos vamos con mucha bronca".

Luego opinó que "en el segundo tiempo se notó el desgaste, había que plancharlo un poco, esperar una situación, no pudimos hacer otro gol y nos empatan, queríamos ganar, salvo la jugada del gol no nos habían llegado, por eso la bronca".

El delantero también soslayó que "no me molesta hacer el trabajo sucio, somos conscientes del momento que pasamos, me gustaría jugar más por abajo, un juego asociado, estamos trabajando por los tres puntos, hay que embarrarse y uno lo hace por el equipo".

Antes de la despedida, tambié puntualizó que "con el Puma me llevo 10 puntos, gente con mucha trayectoria que te dicen la palabra justa, disfruto con él, con Pulga, son gente de mucho recorrido. Físicamente terminé bien, el ritmo de fútbol es otra cosa y me sentí muy bien".