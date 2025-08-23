Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ignacio Lago fue la figura de Colón en el empate contra Chacarita

Ignacio Lago volvió a marcar un gol con la camiseta de Colón y fue el mejor en el estreno de Medrán. "Se hizo un buen trabajo, más allá del empate", afirmó

Ovación

Por Ovación

23 de agosto 2025 · 20:18hs
Ignacio Lago estuvo muy cerca de ser aquel que en la primera rueda del 2024 deslumbró a propios y extraños con la camiseta de Colón.

El volante ofensivo abrió la cuenta con un estupendo remate en el primer tiempo, aunque el resultado final no fue el deseado contra Chacarita.

"Si te agarra en otro momento con el equipo más arriba, hubo un cambio de actitud, se luchó, se jugó, se crearon oportunidades de gol, creo que se hizo un buen trabajo, más alla del empate", dijo de movida.

Para después reconocer que "es normal cuando viene un técnico bueno, a uno lo motiva prepararse, que no tengan en consideración, le tocó a Oscar (Garrido), lo aprovechó, es otra motivación".

LEER MÁS: Colón mejoró su imagen pero no le alcanzó para derrotar a Chacarita

El cambio que mostró el equipo

Con un puñado de prácticas, Medrán pareciera haberle cambiado muchos aspectos a este plantel. Al respecto, Lago consideró que "creo que nos cambió la mente, lo actitudinal, es difícil, uno cree que estamos preparados para cualquier cosa, cada uno tiene problemas familiares, lo de las lesiones, a mí me costó un montón, tuve dos o tres partidos buenos, pasa todo por lo mental".

En otro tramo de la charla subrayó: "Creo que tuve un buen partido por el ingrediente del gol, el entusiasmo, con Andrés (Yllana) habíamos hablado de jugar 20 minutos y jugaba todo el partido, ahora me estoy recuperando, la caída que quise cortar caí con la mano y me costaba seguir".

LEER MÁS: Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

El objetivo en estos seis partidos

El autor del gol rojinegro disparó: "Hace un año que vengo cargado, después de la lesión me preguntaba que pasaba si seguía o no en el plantel, creía que era posible ascender. Estoy con muchas cosas acumuladas, necesitábamos todos ese desahogo, fue un poco de todo".

En la parte final, no dudó en afirmar que "hay que seguir trabajando, siento como una esperanza, una ilusión, hay que terminar el año de esta manera e ir proyectando el año que viene, si le toca a este cuerpo técnico que trabaja muy bien, tratar de terminar bien".

Colón lago Chacarita
