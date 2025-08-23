Los equipos de San Justo definirán quien es el campeón del Apertura

Colón (SJ) derrotó a Vecinal Gálvez, y Sanjustino goleó a Pucará, y quedaron igualados en la cima de las posiciones y deberán definir el título del Apertura de Primera A liguista

Colón de San Justo y Sanjustino ganaron sus respectivos compromisos en la última fecha del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina de Fútbol y deberán jugar un partido desempate para determinar quien es el campeón. Sportivo Guadalupe, el otro que pugnaba por consagrarse, ganó su cotejo en la Tatenguita pero no le alcanzó. También se concretaron las victorias de El Quillá, Ciclón Racing y Newells en último capítulo del certamen liguista.

Habrá desempate en el Apertura Marcos Méndez

En uno de los cotejos claves de la fecha, en el Coloso de los Matadores, Sanjustino goleó 5 a 0 a Pucará de barrio Transporte y jugará una final ante Colón de San Justo para saber quién es el Campeón del Apertura de Liga Santafesina. Con 4 goles de Nehemias González y 1 de Matute Benegas el verde buscará hacer historia. Por su parte, Colón de San Justo hizo lo que debía; ganar ante la Vecinal Gálvez por 1 a 0 con gol de Claudio Albarracín, que había fallado un penal.

El cotejo desempate entre Sanjustino y Colón de San Justo podría jugarse el próximo miércoles 27 de agosto. En un principio se habló de la posibilidad de jugarlo en el estadio 15 de abril de Unión de Santa Fe, pero en las últimas horas surgió la novedad de que se disputaría en el Mercedes Alesso de Bieler del Conquistador, puesto que el Matador habría resignado la localía. Igualmente, está prevista una reunión del presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo con funcionarios de la cartera de seguridad provincial para determinar escenario del cotejo entre los elencos de San Justo.

Guadalupe Sportivo Guadalupe hizo una muy buena campaña en el Apertura, y cerró con una victoria ante Unión. Gentileza Ema Avalos

Sportivo Guadalupe cumplió una gran campaña. El torneo se le escapó en aquella noche ante Ciclón Norte de Cayastá cuando perdió en el Ricardo Yossen por 2 a 0. En la última jornada, en la Tatenguita, derrotó a Unión de Santa Fe por 3 a 1, con goles de Esteban Sanguinetti, Luis Díaz y Facundo Dándolo en el complemento. Para la escuadra dueña de cas descontó Ariel Centurión Igualmente, es para destacar el trabajo hecho a lo largo de la primera mitad del año por el conjunto del Flaco Tobaldo, ya que solamente perdió dos cotejos.

En el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, Náutico El Quillá derrotó a Independiente por 2 a 1, con un gol de Joaquín Felizia, que de esta manera se convirtió en el máximo goleador del certamen al totalizar 16 tantos, y el otro, lo consiguió Lautaro Pochón. En la Colonia San José, Ciclón Racing sorprendió a Universidad del Litoral y lo venció por 3 a 1 con un doblete de Diego Fornillo.

Los equipos de Recreo tuvieron un cierre de torneo negativo. En el estadio Jardín, Newell´s de barrio Roma venció a La Perla del Oeste por 1 a 0, y la Academia Cabrera, hizo lo propio ante Deportivo Nobleza por la mínima diferencia. En el estadio Rodolfo Candioti, Juventud Unida se despidió con la victoria ante el Pistolero de Ciudadela.

En los cotejos adelantados de la fecha 21, en barrio Sur, Nacional derrotó a Colón de Santa Fe por 1 a 0, mientras que Ciclón Norte de Cayastá igualó 1 a 1 con Ateneo Inmaculada. Además, Cosmos FC superó a La Salle Jobson por 2 a 0.

Colón SJ Colón de San Justo ganó en Sauce Viejo a Vecinal Gálvez y jugará un desempate con Sanjustino por el campeonato. Gentileza Américo Muntaner

-Torneo Apertura Marcos Méndez

-Resultados fecha 21:

Nacional 1 (Facundo Chacón) – Colón 0

Ciclón Norte 1 (Juan Vázquez) – Ateneo Inmaculada 1 (Máximo Bejarano)

Vecinal Gálvez 0 – Colón de San Justo 1 (Claudio Albarracín)

Sanjustino 5 (4 de Nehemías González, Matías Benegas) – Pucará 0

Unión 1 (Ariel Centurión) – Sportivo Guadalupe 3 (Facundo Dándolo, Luis Díaz, Esteban Sanguinetti)

Independiente 1 (Gabriel Santos) – Náutico El Quillá 2 (Joaquín Felizia, Lautaro Pochón)

Deportivo Nobleza 0 – Academia AC 1 (Mosquera Valencia)

Juventud Unida 2 (Benjamín Vanderberghe, Lucas Saucedo) – Gimnasia y Esgrima 0

La Perla del Oeste 0 – Newell´s 1 (Carlos Ruiz Díaz)

Universidad Nacional del Litoral 1 (Emiliano Mendoza) – Ciclón Racing 3 (2 de Diego Fornillo, Carlos Bogao)

-Posiciones: Colón de San Justo y Sanjustino 48; Sportivo Guadalupe 47, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 39, Ateneo Inmaculada 32, Nacional y Universidad 30, Cicl?n Racing y Colón de Santa Fe 28, Independiente y Cosmos 27, Academia Cabrera 26, Gimnasia y Esgrima 24; Ciclón Norte de Cayastá, La Salle Jobson y Nobleza 23; Juventud Unida 22, La Perla del Oeste 18, Newell?s Old Boys 17, Vecinal Gálvez 15, Pucará 8.