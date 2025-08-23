Los concentrados de Unión para buscar el triunfo ante Huracán

Unión dio a conocer la lista de jugadores convocados para recibir este domingo, desde las 14, a Huracán en el 15 de Abril. Entrá y fijate

Con 9 días de descanso desde vencer a Instituto y antes de recibir a Huracán, el plantel de Unión aguarda volver a escena este domingo en el estadio 15 de Abril, pugnando por ganar el segundo partido en fila del certamen Clausura.

Los días fueron normales para Leonardo Madelón, que si bien confirmará el equipo cuando esté pegada la planilla en el vestuario local, al contar con todo el personal ratificaría los mismos que salieron a enfrentar a la Gloria.

LEER MÁS: Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

A partir del compromiso ante el equipo de Frank Daría Kudelka, los rojiblancos tendrán tres rivales de fuste en siete días, con traslado aéreo desde Santa Fe a Mendoza y desde Cuyo hasta Buenos Aires.

La logística intenta, más allá de las alternativas de cada partido, poder darle descanso a un plantel que va a encaminado a completar el año, pues al menos en este tiempo, no hubo novedades en cuanto a la chance de sumar más incorporaciones.

La lista de concentrados en Unión para recibir a Huracán