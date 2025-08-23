Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas hicieron historia: vencieron a los All Blacks por primera vez de local

Por la segunda fecha del Rugby Championship, el seleccionado argentino se tomó revancha y consiguió su primera victoria en terreno nacional ante Nueva Zelanda

Ovación

Por Ovación

23 de agosto 2025 · 21:03hs
Los Pumas les ganaron por primera vez en territorio argentino a los All Blacks por 29 a 23.

Cortesía UAR Press

Los Pumas le ganaron por cuarta vez a Nueva Zelanda en el Rugby Championship: el triunfo fue por 29 a 23 en el marco del encuentro por la segunda fecha de la mencionada competencia el estadio de Vélez Sarsfield. Gonzalo García y Juan Martín González convirtieron un try cada uno, mientras que Santiago Carreras fue el máximo anotador entre penales y conversiones para el elenco nacional, con 13 puntos.

Los Pumas hicieron historia en Vélez

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas consiguió un histórico triunfo ante a Nueva Zelanda en la cancha de Vélez Sarsfield por el Rugby Championship. Fue una jornada inolvidable para el rugby argentino ya que el combinado conducido por Felipe Contepomi logró dar el batacazo y tomarse revancha de lo que sucedió una semana atrás en Córdoba. Con una buena producción, Argentina derrotó a los All Blacks por 29 a 23.

Fue un gran triunfo de los argentinos en Liniers. Con un segundo tiempo casi sin errores en un constante ataque y no dejando crear a los All Blacks. Aparecieron actuaciones individuales muy buenas como los casos de Pablo Matera, Mateo Carreras, el rufinense CHocobares y Cinti, solamente para citar algunos.

Santiago Carreras entró muy concentrado cuando le tocó reemplazar a Tomás Albornoz y nunca desentonó. El equipo cumplió con su objetivo no tan solo de ganar sino que también se presionó con su ataque sin aflojar y dominar a los neozelandeses. Fue sin dudas, un gran triunfo y un gran partido.

"Primero quiero agradecer a toda la gente que nos vino a alentar al equipo. Segundo, estamos muy felices por haber conseguido este triunfo. Estoy muy orgulloso del equipo, tuvimos momentos buenos y otros no tanto. Fuimos efectivos, el cuerpo lo pusimos en cada jugada, tuvimos buenos momentos, dimos pelea, en el contacto estuvo la clave, y es un día muy especial" manifestó el capitán Julián Montoya.

Pumas 2
Juan Martín González fue el autor de un try para Argentina frente a Nueva Zelanda.

Al cabo del primer tiempo las acciones terminaron igualadas 13 a 13 y está bien. Los argentinos se vinieron al campo de juego visitante y atacaron con intentos individuales y tomando riesgos. Los de Nueva Zelanda marcaron duro pero los argentinos no aflojaron sus intenciones. Se lograron acomodar después de la sorpresiva salida de Albornoz.

Es importante destacar que encontrándose con sus movimientos de los delanteros y los backs que con vocación ofensiva buscó los espacios en la defensa de Nueva Zelanda que parecía llevar lo mejor pero Los Pumas con coraje y con actitud emparejaron el marcador. Crecieron en el ataque y lograron superarlos en el complemento.

Se habla de histórico partido y triunfo en condición de local, ya que se registra un único empate entre ambas selecciones. Un partido jugado en la cancha de Ferro en 1985 que concluyó 21 a 21 y en el cual Hugo Porta marcó todos los puntos del equipo argentino. El único jugador litoraleño en aquel cotejo en Caballito fue Gustavo Tati Milano del Jockey Club de Rosario. La primera vez que Los Pumas y los All Backs se enfrentaron fue el 30 de octubre de 1976 en Buenos Aires, y los neozelandeses ganaron por 21 a 9.

Pumas 3
Los Pumas se tomaron revancha ante los All Blacks en el segundo partido del Rugby Championship.

Síntesis:

Los Pumas 29- Nueva Zelanda 23

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 1-1-1-12- Carre Santiago, Mateo Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 23- Justo Piccardo.

Anotado: PT: 13' 22-James Racing x Albornoz. ST: 17-Nahuel Tetaz Chaparro, 18-Joel Sclavi, 19-Guido Petti y 20-Marcos Kremer x Vivas, Delgado, Molina y Oviedo, 20' 21-Simón Benítez Cruz x García, 36' 16-Ignacio Ruiz x Montoya, 39' 20' 23-Justo Piccardo x Chocobars. Entrenador: Philip Contepomi

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Ardie Savea, 8- Simon Parker, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Anotado: PT: 18' 21-Finlay Christie x Ratima. ST: 0' 17-Tamaiti Williams x de Groot, 11' 16-Samisoni Taukei'aho y 20-Wallace Sititi v Taylor y Parker, 16' 18-Pasilio Tosi y 23-Damian McKenzie y Newell y B. Barrett, 19' 22-Quinn Tupaea y Proctor, 28' 19-Josh Lord x The Países Bajos. Entrenador: Scott Robertson.

Primer tiempo: 3', Penal de Albornoz (A); 11', Penal de B. Barrett (NZ); 14', Penal de Mallía (A); 20', Try de Proctor (NZ); 26', Try de Newell (NZ), y 33', Gol de S. Carreras por Try de González (A).

Amonestados: 31' Jordan (NZ), y 34' Vaa'i (NZ).

Parcial: Argentina 13 - Nueva Zelanda 13.

Segundo tiempo: 11, 15 y 34', Penales de S. Carreras (A); 19', Gol de S. Carreras por Try de García (A); 28', Gol de McKenzie por Try de Taukei'aho (NZ), y 41', Penal de McKenzie (NZ).

Amonestado: 32' Reece (NZ).

Cancha: Estadio José Amalfitani, Buenos Aires.

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Los Pumas All Blacks Rugby Championship
