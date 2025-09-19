Independiente Rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el líder Unión

Independiente Rivadavia afrontará este sábado su segundo partido consecutivo fuera de Mendoza, cuando visite a Unión de Santa Fe desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo conducido por Alfredo Berti viene de caer por la mínima diferencia frente a Lanús y necesita reaccionar para no perder terreno en la tabla. El desafío será mayúsculo: enfrentarse a un Tatengue que llega como puntero del grupo y atraviesa un gran momento futbolístico.

Alex Arce, con chances de volver ante Unión

En lo estrictamente deportivo, la gran incógnita pasa por la situación de Alex Arce. El delantero paraguayo, pieza clave en la ofensiva azul, se perdió cuatro partidos por lesión y volvió a sumar minutos en el encuentro contra el Granate. La decisión final estará en manos de Berti, quien definirá si lo incluye de arranque o lo conserva como alternativa en el banco de suplentes.

Más allá del presente local, la Lepra también celebra un reconocimiento internacional. Según la última actualización de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), Independiente Rivadavia se ubica en el puesto 267 del ranking mundial, con 86 unidades. Además, escaló 18 posiciones respecto a la medición anterior, lo que ratifica el impacto de su campaña en el fútbol argentino y su proyección a nivel global.

La Lepra llega a Santa Fe con la misión de dar un golpe de autoridad y demostrar que puede ser competitivo en todos los frentes, incluso en uno de los escenarios más exigentes de la Liga Profesional.