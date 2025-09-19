Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el líder Unión

Independiente Rivadavia buscará volver a la victoria este sábado ante Unión. Alfredo Berti volverá a contar con un jugador clave.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 13:46hs
Independiente Rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el líder Unión

Independiente Rivadavia afrontará este sábado su segundo partido consecutivo fuera de Mendoza, cuando visite a Unión de Santa Fe desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo conducido por Alfredo Berti viene de caer por la mínima diferencia frente a Lanús y necesita reaccionar para no perder terreno en la tabla. El desafío será mayúsculo: enfrentarse a un Tatengue que llega como puntero del grupo y atraviesa un gran momento futbolístico.

Alex Arce, con chances de volver ante Unión

En lo estrictamente deportivo, la gran incógnita pasa por la situación de Alex Arce. El delantero paraguayo, pieza clave en la ofensiva azul, se perdió cuatro partidos por lesión y volvió a sumar minutos en el encuentro contra el Granate. La decisión final estará en manos de Berti, quien definirá si lo incluye de arranque o lo conserva como alternativa en el banco de suplentes.

Más allá del presente local, la Lepra también celebra un reconocimiento internacional. Según la última actualización de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), Independiente Rivadavia se ubica en el puesto 267 del ranking mundial, con 86 unidades. Además, escaló 18 posiciones respecto a la medición anterior, lo que ratifica el impacto de su campaña en el fútbol argentino y su proyección a nivel global.

La Lepra llega a Santa Fe con la misión de dar un golpe de autoridad y demostrar que puede ser competitivo en todos los frentes, incluso en uno de los escenarios más exigentes de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia Unión Alfredo Berti
Noticias relacionadas
independiente rivadavia, con cambios de berti para visitar a union

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

el detalle que tiene en cuenta madelon para jugar ante independiente rivadavia

El detalle que tiene en cuenta Madelón para jugar ante Independiente Rivadavia

union analiza implementar un bono especial para el partido ante independiente rivadavia

Unión analiza implementar un bono especial para el partido ante Independiente Rivadavia

independiente rivadavia, con union en el horizonte: que equipo planea alfredo berti

Independiente Rivadavia, con Unión en el horizonte: qué equipo planea Alfredo Berti

Lo último

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Último Momento
Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná