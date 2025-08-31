CRAI y Santa Fe Rugby perdieron en el Torneo del Interior

En Guaymallén, sin el Puma 7´, Tute Osadczuk, los Gitanos perdieron con Los Tordos, y Santa Fe RC lo hizo ante La Tablada en Córdoba.

Santa Fe Rugby y CRAI deberán jugar por la reválida en el Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby. En la provincia de Mendoza, sin la presencia del Puma Seven, Matías Tute Osadczuk, debido a una cuestión reglamentaria de la competencia federal, CRAI fue derrotado por Los Todos de Mendoza, mientras que en Villa Warcalde, Santa Fe Rugby Club también fue vencido, en este caso por el duro La Tablada de Córdoba.

Tucumán está de fiesta. En una jornada apasionante, Tucumán Rugby venció 42-29 a Liceo RC y se consagró campeón de la categoría B del Torneo del Interior. Desde el 2016 que un equipo tucumano no se consagraba en el TDI B, en el cual Huirapuca se quedó con el trofeo tras vencer a Old Christians. Asimismo, se conocieron a tres de los cuatro semifinalistas del TDI A y se desarrollaron los encuentros por el reposicionamiento 2026. Vale destacar que por cuestiones climáticas el duelo por los cuartos de final del TDI A entre Jockey Club de Córdoba y Córdoba Athletic se reprogramó para mañana domingo 31 de agosto a las 15:30 h.

A continuación, los resultados del día y los partidos de la jornada:

Cuartos de final del TDI A:

Marista RC 26-3 Tala RC

Jockey Club de Córdoba vs. Córdoba Athletic*

Jockey Club de Rosario 17-18 Estudiantes de Paraná

Duendes 19-18 Gimnasia y Esgrima de Rosario

*Por cuestiones climáticas el partido fue reprogramado para mañana domingo 31 de agosto a las 15:30 h.

Reposicionamiento 2026:

Los Tordos 50-15 CRAI

CURNE 53-22 Palermo Bajo

Tucumán Lawn Tennis 20-36 Urú Curé

La Tablada 36-20 Santa Fe RC

Final del TDI B:

Tucumán Rugby 42-29 Liceo RC

El próximo sábado 20 de septiembre se llevarán a cabo las semifinales del Torneo del Interior A, mientras que también se disputarán las reválidas por las cuatro plazas

Torneo del Interior A:

Semifinales

Semifinal 1 – Marista RC vs Estudiantes de Paraná (Se disputará en Mendoza)

Semifinal 2 – Jockey Club de Córdoba / Córdoba Athletic vs. Duendes (sede a definir)

Reválidas 2026*

Reválida 1 – Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán

Reválida 2 – CRAI vs. Universitario de Córdoba

Reválida 3 – Santa Fe RC vs. Liceo RC

Reválida 4 – Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby