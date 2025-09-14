Uno Santa Fe | Ovación | Crawford

Crawford hizo historia: le ganó a Canelo Álvarez en las tarjetas y lo destronó

Terence Crawford venció por decisión unánime a Canelo Álvarez en Las Vegas y le arrebató los cuatro títulos supermedianos. El estadounidense hizo historia.

14 de septiembre 2025
En una noche histórica para el boxeo, el estadounidense Terence Crawford dio una cátedra de boxeo, derrotó por decisión unánime al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas y le arrebató sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano. Con este triunfo, Crawford se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

Ante la decepción de los más de 70.000 aficionados, en su mayoría mexicanos, que colmaron el Allegiant Stadium, los jueces vieron ganador al estadounidense con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112. Según supo Noticias Argentinas, el evento, retransmitido a nivel mundial por Netflix, tuvo una bolsa garantizada de al menos 100 millones de dólares para Canelo.

Un recital de boxeo que silenció Las Vegas

Crawford, de 37 años, subió dos categorías para desafiar al rey absoluto de las 168 libras y, lejos de sentir la diferencia de peso, dominó la pelea de principio a fin. Su velocidad y agilidad frustraron a un Canelo que nunca pudo ajustarse al plan de pelea y lució lento y superado.

"Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad", declaró entre lágrimas el nuevo campeón tras el combate. Por su parte, Canelo reconoció la superioridad de su rival y no descartó una revancha: "Una derrota no me define. Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito".

El combate, que contó con la presencia de celebridades como Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara, significó la tercera derrota en la carrera de Canelo Álvarez, quien no perdía desde su incursión en el peso mediopesado contra Dmitry Bivol en 2022.

