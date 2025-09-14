Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pittón: "En Unión el trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Mauro Pittón destacó el gran momento de Unión, tras el triunfazo en La Plata, y advirtió: "Tenemos que seguir por este camino".

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2025 · 18:18hs
Pittón: En Unión el trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo

Prensa Unión

Mauro Pittón, una de las grandes figuras en la victoria de Unión frente a Gimnasia en La Plata, expresó su satisfacción por el presente del equipo y destacó la importancia del esfuerzo colectivo en este momento clave de la temporada.

El análisis del capitán de Unión

“Estoy muy contento, sobre todo por la victoria del equipo y por el rendimiento. Fue un partido parejo, pero supimos sacar ventaja en los detalles y en la efectividad a la hora de atacar. Eso nos permitió manejar el trámite y llevarnos tres puntos muy importantes”, aseguró el volante rojiblanco.

LEER MÁS: Madelón, cabeza fría en Unión: "La palabra campeonato está prohibida"

El mediocampista, que atraviesa un gran nivel, no dudó en señalar cuál fue la clave del cambio que experimentó el Tatengue en las últimas semanas: “Todo se puede mejorar trabajando. El cuerpo técnico nos exige entrenamiento tras entrenamiento y nosotros también lo hacemos puertas adentro. Los entrenamientos son muy intensos y eso potencia al grupo”.

Sobre su adaptación táctica, explicó: “Con Mauri (Martínez) nos vamos entendiendo cada vez mejor, alternamos en la posición, y tratamos de aportar tanto en ataque como en defensa. Es algo que se trabaja y que refuerza la idea del equipo”.

En cuanto a la influencia de Leonardo Madelón, Pittón destacó: “Leo siempre busca perfeccionar su idea y brindarnos herramientas. En un fútbol argentino tan intenso y parejo, tener claro a qué jugar es fundamental”.

Pittón y el gran momento de Unión

Con respecto al momento del equipo, el santafesino fue claro: “Trabajamos día a día para saber dónde podemos lastimar al rival y qué cuidados tener. Hoy lo mostramos en cancha. Tenemos que seguir por este camino, adaptándonos a cada rival y mostrando siempre nuestra mejor versión”.

LEER MÁS: Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

Finalmente, Pittón también se refirió con emoción a su hermano Bruno, quien atraviesa una recuperación: “Lo admiro mucho por la fortaleza con la que lleva adelante este momento. No es fácil trabajar solo, pero verlo ponerse los botines otra vez y empezar a hacer trabajos más intensos es una alegría enorme para todos”.

El volante tatengue, con la confianza que le otorgan los resultados y su gran presente, se erige como uno de los símbolos del equipo de Madelón en este cierre de torneo donde Unión pelea por sostener la permanencia y, al mismo tiempo, se anima a soñar con más.

Unión Pittón La Plata
Noticias relacionadas
tarragona: ¿sonar con union? siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra

Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

madelon, cabeza fria en union: la palabra campeonato esta prohibida

Madelón, cabeza fría en Unión: "La palabra campeonato está prohibida"

la plata hace la felicidad: union le gano a gimnasia y se subio a la punta de la zona a

La Plata hace la felicidad: Unión le ganó a Gimnasia y se subió a la punta de la Zona A

union hizo pata ancha en la plata, le gano a gimnasia y es lider de la zona a

Unión hizo pata ancha en La Plata, le ganó a Gimnasia y es líder de la Zona A

Lo último

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Último Momento
Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Ovación
Tarragona: ¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra

Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Mauro Pittón: El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo

Mauro Pittón: "El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional