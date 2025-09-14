Pittón: "En Unión el trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Mauro Pittón destacó el gran momento de Unión, tras el triunfazo en La Plata, y advirtió: "Tenemos que seguir por este camino".

Mauro Pittón, una de las grandes figuras en la victoria de Unión frente a Gimnasia en La Plata, expresó su satisfacción por el presente del equipo y destacó la importancia del esfuerzo colectivo en este momento clave de la temporada.

“Estoy muy contento, sobre todo por la victoria del equipo y por el rendimiento. Fue un partido parejo, pero supimos sacar ventaja en los detalles y en la efectividad a la hora de atacar. Eso nos permitió manejar el trámite y llevarnos tres puntos muy importantes”, aseguró el volante rojiblanco.

El mediocampista, que atraviesa un gran nivel, no dudó en señalar cuál fue la clave del cambio que experimentó el Tatengue en las últimas semanas: “Todo se puede mejorar trabajando. El cuerpo técnico nos exige entrenamiento tras entrenamiento y nosotros también lo hacemos puertas adentro. Los entrenamientos son muy intensos y eso potencia al grupo”.

Sobre su adaptación táctica, explicó: “Con Mauri (Martínez) nos vamos entendiendo cada vez mejor, alternamos en la posición, y tratamos de aportar tanto en ataque como en defensa. Es algo que se trabaja y que refuerza la idea del equipo”.

En cuanto a la influencia de Leonardo Madelón, Pittón destacó: “Leo siempre busca perfeccionar su idea y brindarnos herramientas. En un fútbol argentino tan intenso y parejo, tener claro a qué jugar es fundamental”.

Pittón y el gran momento de Unión

Con respecto al momento del equipo, el santafesino fue claro: “Trabajamos día a día para saber dónde podemos lastimar al rival y qué cuidados tener. Hoy lo mostramos en cancha. Tenemos que seguir por este camino, adaptándonos a cada rival y mostrando siempre nuestra mejor versión”.

Finalmente, Pittón también se refirió con emoción a su hermano Bruno, quien atraviesa una recuperación: “Lo admiro mucho por la fortaleza con la que lleva adelante este momento. No es fácil trabajar solo, pero verlo ponerse los botines otra vez y empezar a hacer trabajos más intensos es una alegría enorme para todos”.

El volante tatengue, con la confianza que le otorgan los resultados y su gran presente, se erige como uno de los símbolos del equipo de Madelón en este cierre de torneo donde Unión pelea por sostener la permanencia y, al mismo tiempo, se anima a soñar con más.