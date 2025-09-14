El uno por uno de Colón en la derrota ante Talleres (RE)

Colón no tuvo alma en el Pedro Comelli, perdió 2-0 ante Talleres (RE) sin mostrar reacción y sigue tocando fondo en la lucha por la permanencia

A Colón le faltó corazón y reacción este domingo y perdió claramente 2-0 ante Talleres (RE) para no lograr asegurar la permanencia en la Primera Nacional y seguir haciendo un papelón tras otro. Ningún rendimiento para destacar en el estadio Pedro Comelli para un Sabalero que faltó a la cita.

A continuación, el boletín de calificaciones de Colón

Tomás Giménez (4): poco que hacer en los goles, pero la realidad es que nunca mostró garantías ni tampoco salva al equipo.

Facundo Sánchez (3): se dedicó prácticamente a defender, porque en ataque poco y nada. Fue una invitación para el ataque.

Nicolás Thaller (3): a esta altura no se entiende cómo fue se desdibujando del zaguero que tanto rindió en las primeras cinco fechas. No hice pie nunca y perdió siempre con los atacantes de Talleres (RE).

Guillermo Ortiz (2): perdió siempre con Barrios y Battallini. Un jugador que no aportó jerarquía y tampoco dio algo para destacar. No resiste titularidad.

Facundo Castet (4): en el primer tiempo cerró bien su lateral, pero en el complementó falló. Algo de actitud para intentar ir para adelante, pero nada más.

Federico Jourdan (4): fue el que intentó hacer algo en el primer tiempo yendo por la derecha, pero resolvió siempre mal. Se apagó como todos

Nicolás Talpone (3): desconocido. No marca ni distribuye. Desaparecido en acción.

Oscar Garrido (3): Medrán lo puso en lugar de Zahir Yunis y fue para peor. No dio equilibrio ni control en ataque.

Ignacio Lago (5): de lo poquito para resaltar, pero siempre haciendo la individual. También, apagado para sobresalir.

Facundo Castro (2): no hizo nada. Jugó siempre de espaldas con el fin de aguantar y descargar para el resto. No tuvo peso en el área.

Christian Bernardi (3): entró en el complemento por Barreto para generar algo diferente, pero se nota que le falta fútbol y casi no tuvo injerencia.

Emmanuel Gigliotti (-): ingresó cuando Colón quedó abajo en el marcador en busca de tener peso ofensivo, pero no tuvo ninguna ni tampoco generó. Por algo es suplente.

Cristian García (-): tiene una marcha menos que el resto y en lugar de contener, desajusta. Llegó por pedido de Andrés Yllana que lo tildó como una "solución" y la erró en todo sentido.

Facundo Taborda (-): algunos minutos en el final para intentar desbordar por la izquierda, pero poco pudo hacer.