Crece la expectativa por la presentación de Capibaras en Sauce Viejo

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Súper Rugby Américas 2026 con el duelo que animarán Capibaras XV con Cobras XV de Brasil a partir de las 18.30 en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo con el arbitraje de Simón Larrubia de la URBA quien estará acompañado por Nicolás Cotic y Juan Maio.

Este viernes 27 de febrero a las 12.30, en el local Costa Litoral, ubicado en el dique 1 del Puerto de Santa Fe se realizará la presentación oficial del choque que animarán Capibaras XV con Cobras de Brasil este sábado 28 en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo.

La convocatoria en el puerto local contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales, referentes del rugby, capitanes y entrenadores de ambos equipos. Recordemos que Capibaras es la franquicia del rugby del litoral que cuenta con el respaldo de la Unión Santafesina, la Unión de Rugby de Rosario y la Unión Entrerriana de Rugby.

En cuanto a la venta de entradas para ver el choque por el SRA en Sauce Viejo, las mismas se pueden conseguir en ticketway.com.ar. También los tickets están a la venta en los clubes de la Unión Santafesina, y comprando de ese modo ayudas al club al que perteneces. Las generales tienen un valor de 10.000 pesos, y los menores de 14 años con la camiseta de su club ingresan gratis.

Capibaras y un desafío importante ante Cobras

Capibaras XV viene de ganarle a Peñarol de Montevideo por 34 a 7 en el Hipódromo de Rosario, sobre lo cual, Ignacio Dogliani señaló que "yo creo que, nada, el grupo sabía que estábamos para ganar. Por ahí, personalmente, no esperaba tanta diferencia. Sí sabía que tenían unas bajas respecto al año pasado, pero no pensé que iba haber una diferencia de treinta puntos realmente".

El jugador formado en Jockey de Rosario sostuvo que "creo que ya el lunes miramos el video del partido, vimos los errores Y este torneo te exige ya pensar semana a semana, porque si te quedas con la victoria de Peñarol La verdad que son todos los partidos una final para nosotros y no podes quedarte con la victoria Siempre buscamos mejorar día a día".

El back verdiblanco fue una de las figuras de Capibaras ante los uruguayos, por lo que sus chances de ser titular en Sauce Viejo son grandes. El equipo se dará a conocer este viernes pero el Colo manifestó que "Obviamente que uno siempre entrena toda la semana, quiere jugar, es lo más lindo, y mientras más tiempo posible, mejor. Pero, bueno, también el desafío siempre también es mantenerse. Siempre, después de un buen partido, porque a veces uno tiende a relajarse o capaz que se la cree, por así decirlo, y nada, eso no nos tiene que pasar, es semana a semana, ya el lunes tenés que volver a entrenar y dejas todo helado, así que es seguir haciendo lo mismo y buscar mejorar cada entrenamiento".

Sobre como se trabajó en la semana pensando en el compromiso que viene, Dogliani contó que "generalmente la semana se separa en dos equipos, si bien el equipo se da el viernes, buscamos competir mucho equipo A, equipo B. Yo estoy en opción de 10, también en opción de 12 y de fullback, la verdad que no, por eso pasó Chicho de fullback. Pero sí, estoy disponible tanto de apertura como de centro, lo que el equipo necesite".

Cobras, franquicia con base en San Pablo, viene de caer por 21 a 19 frente a Dogos en cancha de Córdoba Athletic, y sobre ello, el Colo resaltó que "la verdad que demostró que es un equipo duro. Me sorprendió. Va a estar va a estar jodido, va a estar bastante complicado. Sí. Y aparte, Rosco le agrega una linda pimienta, pero bueno, nosotros vamos a salir hacer lo que venimos trabajando y dejar todo en la cancha".