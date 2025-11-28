Uno Santa Fe | Ovación | Cristian Fabbiani

Cristian Fabbiani liquidó a los ídolos de Newell's y habló de la salida de Navas

El extécnico de Newell's Cristian Fabbiani le pegó duro a los ídolos de Newell's y además aseguró que Keylor Navas se le puso a llorar

28 de noviembre 2025 · 21:43hs
Cristian Fabbiani habló de su paso por Newells.

Cristian Fabbiani habló de su paso por Newell's.

Cristian Fabbiani, exentrenador de Newell’s, reveló detalles de la salida del costarricense Keylor Navas, quien se marchó inesperadamente a Pumas de México, contó cómo fue su despedida del club y afirmó: “Combatimos un montón de cosas que no se pueden decir, pero estoy orgulloso de mi cuerpo técnico por lo que hicimos".

Fabbiani hizo un balance de su paso por Newell's

Fabbiani, quien dirigió 27 partidos en su ciclo con la Lepra (nueve victorias, nueve empates y nueve derrotas), comenzó: “Me fui de un club muy grande, que está al nivel de River y Boca y es mi segunda casa. El objetivo se cumplió, pero fueron momentos muy duros, poner la casa no fue fácil”.

Luego, el Ogro continuó: “No sé todavía por qué me fui, fue político para mí. Perdimos contra Argentinos y me llamó el presidente. Me dijo que quería descomprimir y que se hacía cargo de todo", en diálogo con ESPN.

Además, comentó que puso “la cara cuando nadie la quería poner” y argumentó: “La campaña no fue mala porque el club estaba devastado. Se fueron cuatro jugadores, entre ellos Keylor Navas y Mateo Silvetti. Los vendieron y después no pudimos recuperar el juego".

Respecto al arquero multicampeón de Real Madrid, el estratega reveló cómo fue su partida a México: “Antes del partido con Banfield (derrota 2-1 en Santa Fe), tuve una charla y me dijo que se quería ir: se me puso a llorar. Si él se pone a llorar por la situación que estaba pasando el club, imaginate los más chicos. Conmigo fue un señor, tuvimos un montón de charlas, es el día de hoy que le sigo hablando".

En contrapartida, destacó que estuvo “nueve meses, siete y medio viviendo en el hotel” y le agradeció a su plantel: “Fueron muy honestos. Estuve a muerte con los jugadores porque lo sufrían”.

Finalmente, comentó que “no tenía relación” con Lucas Bernardi, su sucesor en el cargo, y continuó: “No tenía diálogo. Tenía cero onda, pero hay que decirlo porque si no, después de un partido se pone a llorar y queda bien él y mal yo, que puse la cara”. Luego, agregó: “Me reuní dos veces con él, lo miré a la cara y me dijo que no quería ser el entrenador de Primera”.

Por último, valoró que Ever Banega “jugaba con dolor en la rodilla” y disparó: “Cuando llegás a un club y hay ídolos, es muy difícil. Cuando yo me fui, al otro día fueron todos al club... Miren la foto... El único que estuvo antes fue el Gato Formica. Después, los otros, cuando yo pedí ayuda, no apareció ninguno. Obvio que llamé a Maxi (Rodríguez), y nada. A (Ignacio) Scocco no porque no quiere que lo involucren con la política del club”. Antes de despedirse, sentenció: “Hice mucho más de lo que la gente cree".

