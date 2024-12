Cristian Medina ejecutó la cláusula de salida para irse de Boca

El Chino Garcé se sumó al cuerpo técnico de la Selección Sub 20

Si bien quedan detalles sin resolver, todo indica que Medina será jugador del flamante ganador del Trofeo de Campeones en 2025.

LEER MÁS: La provincia realizó un balance más que positivo de la Copa Santa Fe 2024

Desde las entrañas de Boca nadie esperaba la noticia, que se cocinaba en silencio, más allá de que el jugador permanecía colgado en el plantel por el conflicto reciente y el tironeo con la dirigencia.

Medina ya no era tenido en cuenta por el técnico Fernando Gago luego de que no quisiera jugar contra Gimnasia por la Copa Argentina, enfurecido por no haber sido vendido al Fenerbahce de Turquía.