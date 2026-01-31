Uno Santa Fe | Ovación | Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Este fin de semana habrá choques entre los representantes de la Liga Santafesina en la Copa Federación. Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe jugarán este sábado.

Ovación

Por Ovación

31 de enero 2026 · 11:11hs
Sportivo Guadalupe viene de ganar por goleada y visitará a Ciclón Racing.

Sportivo Guadalupe viene de ganar por goleada y visitará a Ciclón Racing.

Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. En la oportunidad se medirán entre sí los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol. En la jornada del sábado, se medirán Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe a la vera de la laguna Setúbal, mientras que el domingo, en la ciudad de Santo Tomé, lo harán El Quillá con Ateneo Inmaculada.

Choque entre santafesinos en la Copa Federación

Este fin de semana se jugará una nueva fecha de la Fase de Grupos de la Copa Federación donde los representantes de la Liga Santafesina, en sus respectivos grupos, se enfrentarán entre sí. A continuación días, horarios, estadios y designaciones arbitrales.

Este sábado 31 de enero, por la Zona 4 y desde las 18.30, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe se medirán en el Campo de Deporte 8 de Enero por la segunda fecha de la Primera Ronda del certamen provincial. La terna arbitral será de nuestra liga y estará encabezada por Carlos Céspedes, mientras que Ezequiel Giménez y Tomás Enriquez oficiarán de jueces de línea.

Recordemos que en la primera fecha, Sportivo Guadalupe comenzó ganando por 3 a 0 ante Barrio Oeste de Gálvez con goles de Leandro Ledesma, Emanuel Ojeda y Leonardo Iorlano. Por su parte, Ciclón Racing en condición de visitante se impuso a Sportivo y Recreativo Videla por 3 a 0 con tantos de Carlos Bogao, Maximiliano Franco y Agustín Flores.

Ya el domingo 1 de febrero, por la Zona 5 y desde las 19, Náutico El Quillá será anfitrión de Ateneo Inmaculada en Santo Tomé, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente. Los árbitros al igual que en el otro encuentro también provienen de la Santafesina: Emiliano Maldonado será el juez principal y Miguel Mesquida y Mariano Serafini serán sus asistentes de línea.

En la fecha inicial, a la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada cayó 1 a 0 frente a San Lorenzo de Esperanza, mientras que en el estadio Ermelindo Oclides Dutruel, Náutico El Quillá consiguió un triunfazo por 1 a 0 con gol de Mauricio Paz.

Programación Copa Federación (Segunda fecha)

-Zona 4: Sábado 31 de Enero -18 horasBarrio Oeste de Gálvez vs. Sportivo y Recreativo VidelaÁrbitro: Francisco Lasca

18.30, Ciclón Racing vs. Sportivo GuadalupeÁrbitro: Carlos Céspedes

-Zona 5:18, San Lorenzo de Esperanza vs. Sportivo del Norte (Esperanza)Árbitro: Jesuán Nicola (Liga Esperancina)

19, Náutico El Quillá vs. Ateneo.InmaculadaCancha: Independiente de Santo ToméÁrbitro: Emiliano Maldonado

-Posiciones

-Zona 4:Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing 3, Sportivo Videla y Barrio Oeste de Gálvez 0

-Zona 5: Náutico El Quillá y San Lorenzo de Esperanza 3; Ateneo Inmaculada y Sportivo del Norte 0.

Copa Federación Liga Santafesina santafesinos
Noticias relacionadas
Martín Patita Mazzoni sigue al frente del plantel de El Quillá.

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

san lorenzo vs. central cordoba, por el torneo apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

Los nadadores realizaron un sprint demostrativo en Piedras Blancas sobre la costanera este de la ciudad de Santa Fe.

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Los protagonistas de la Maratón Santa Fe-Coronda visitaron Santo Tomé.

Santo Tomé recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe - Coronda

Lo último

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Último Momento
San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba ante el deterioro de las condiciones de vida

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba "ante el deterioro de las condiciones de vida"

Ovación
Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Los Pumas 7s cerraron la primera jornada en Singapur

Los Pumas 7's cerraron la primera jornada en Singapur

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único