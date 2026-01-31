Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Este fin de semana habrá choques entre los representantes de la Liga Santafesina en la Copa Federación. Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe jugarán este sábado.

Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. En la oportunidad se medirán entre sí los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol. En la jornada del sábado, se medirán Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe a la vera de la laguna Setúbal, mientras que el domingo, en la ciudad de Santo Tomé, lo harán El Quillá con Ateneo Inmaculada.

Este fin de semana se jugará una nueva fecha de la Fase de Grupos de la Copa Federación donde los representantes de la Liga Santafesina, en sus respectivos grupos, se enfrentarán entre sí. A continuación días, horarios, estadios y designaciones arbitrales.

Este sábado 31 de enero, por la Zona 4 y desde las 18.30, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe se medirán en el Campo de Deporte 8 de Enero por la segunda fecha de la Primera Ronda del certamen provincial. La terna arbitral será de nuestra liga y estará encabezada por Carlos Céspedes, mientras que Ezequiel Giménez y Tomás Enriquez oficiarán de jueces de línea.

Recordemos que en la primera fecha, Sportivo Guadalupe comenzó ganando por 3 a 0 ante Barrio Oeste de Gálvez con goles de Leandro Ledesma, Emanuel Ojeda y Leonardo Iorlano. Por su parte, Ciclón Racing en condición de visitante se impuso a Sportivo y Recreativo Videla por 3 a 0 con tantos de Carlos Bogao, Maximiliano Franco y Agustín Flores.

Ya el domingo 1 de febrero, por la Zona 5 y desde las 19, Náutico El Quillá será anfitrión de Ateneo Inmaculada en Santo Tomé, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente. Los árbitros al igual que en el otro encuentro también provienen de la Santafesina: Emiliano Maldonado será el juez principal y Miguel Mesquida y Mariano Serafini serán sus asistentes de línea.

En la fecha inicial, a la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada cayó 1 a 0 frente a San Lorenzo de Esperanza, mientras que en el estadio Ermelindo Oclides Dutruel, Náutico El Quillá consiguió un triunfazo por 1 a 0 con gol de Mauricio Paz.

Programación Copa Federación (Segunda fecha)

-Zona 4: Sábado 31 de Enero -18 horasBarrio Oeste de Gálvez vs. Sportivo y Recreativo VidelaÁrbitro: Francisco Lasca

18.30, Ciclón Racing vs. Sportivo GuadalupeÁrbitro: Carlos Céspedes

-Zona 5:18, San Lorenzo de Esperanza vs. Sportivo del Norte (Esperanza)Árbitro: Jesuán Nicola (Liga Esperancina)

19, Náutico El Quillá vs. Ateneo.InmaculadaCancha: Independiente de Santo ToméÁrbitro: Emiliano Maldonado

-Posiciones

-Zona 4:Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing 3, Sportivo Videla y Barrio Oeste de Gálvez 0

-Zona 5: Náutico El Quillá y San Lorenzo de Esperanza 3; Ateneo Inmaculada y Sportivo del Norte 0.