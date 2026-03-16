Operativos de seguridad en el TC 2000 y River: tres prófugos capturados y 42 "trapitos" demorados

En la jornada del fin de semana, la Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo en el estadio de River y el circuito callejero de Villa Soldati.

Durante los operativos de seguridad por la fecha del TC 2000 y el partido de River Plate ante Sarmiento , fueron detenidos tres prófugos y 42 cuidacoches ilegales , mientras la fuerza policial implementaba anillos de control y protocolos de prevención para garantizar la seguridad de hinchas y pilotos en el evento masivo .

Los primeros dos arrestos se concretaron en las inmediaciones del estadio Monumental , mientras que el tercero tuvo lugar en el circuito callejero de Villa Soldati . Los detenidos contaban con órdenes de captura vigentes por delitos que incluyen amenazas agravadas y abuso sexual simple y agravado , emitidas por distintos tribunales de la Capital Federal y de la provincia de La Rioja.

En paralelo, durante el despliegue de seguridad en el sur de la Ciudad, se labraron 85 actas contravencionales, incluyendo 12 por actividad ilegal de trapitos y 19 por infracciones al uso del espacio público. Además, 300 actas fueron confeccionadas en total, impidiendo el ingreso de 42 personas por derecho de admisión y detectando 25 casos de falsificación de documentación.

Coordinación y logística policial

La Dirección de Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad coordinó los procedimientos, implementando anillos de seguridad, puntos de control vehicular y operativos de reconocimiento preventivo en las inmediaciones del Monumental y del circuito del TC 2000, asegurando la fluidez del tránsito y la protección de espectadores en ambos eventos.