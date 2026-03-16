Durante los operativos de seguridad por la fecha del TC 2000 y el partido de River Plate ante Sarmiento, fueron detenidos tres prófugos y 42 cuidacoches ilegales, mientras la fuerza policial implementaba anillos de control y protocolos de prevención para garantizar la seguridad de hinchas y pilotos en el evento masivo.
Operativos de seguridad en el TC 2000 y River: tres prófugos capturados y 42 "trapitos" demorados
En la jornada del fin de semana, la Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo en el estadio de River y el circuito callejero de Villa Soldati.
Por Ovación
Arrestos y antecedentes judiciales
Los primeros dos arrestos se concretaron en las inmediaciones del estadio Monumental, mientras que el tercero tuvo lugar en el circuito callejero de Villa Soldati. Los detenidos contaban con órdenes de captura vigentes por delitos que incluyen amenazas agravadas y abuso sexual simple y agravado, emitidas por distintos tribunales de la Capital Federal y de la provincia de La Rioja.
En paralelo, durante el despliegue de seguridad en el sur de la Ciudad, se labraron 85 actas contravencionales, incluyendo 12 por actividad ilegal de trapitos y 19 por infracciones al uso del espacio público. Además, 300 actas fueron confeccionadas en total, impidiendo el ingreso de 42 personas por derecho de admisión y detectando 25 casos de falsificación de documentación.
Coordinación y logística policial
La Dirección de Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad coordinó los procedimientos, implementando anillos de seguridad, puntos de control vehicular y operativos de reconocimiento preventivo en las inmediaciones del Monumental y del circuito del TC 2000, asegurando la fluidez del tránsito y la protección de espectadores en ambos eventos.