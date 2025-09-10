Uno Santa Fe | Ovación | repechaje

Cuándo y cómo se jugará el inédito Repechaje donde irá Bolivia

Cerradas las Eliminatorias, el conjunto del altiplano logró la histórica clasificación y quedó a uno o dos partidos de la Copa del Mundo.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 07:37hs
Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia.

El conjunto del altiplano llegaba a la fecha final fuera de este puesto y sin depender de sí mismo, ya que necesitaba ganar y que no lo haga la “Vinotinto”, combinación que finalmente se terminó dando.

Cuándo juega Bolivia el Repechaje

El repechaje para el Mundial de 2026 se jugará en marzo de 2026, aunque las fechas exactas aún no están confirmadas. Los partidos se disputarán en una de las tres sedes del Mundial: Estados Unidos, México o Canadá.

El novedoso formato del Repechaje

El torneo contará con un formato inédito que involucra a seis selecciones distribuidas en dos llaves. Las cuatro selecciones con el ranking FIFA más bajo se enfrentarán en una semifinal a partido único, mientras que los dos mejores equipos clasificados en el ranking pasarán directamente a la final.

Esto le da a los dos equipos mejor rankeados una ventaja considerable, ya que solo necesitarán ganar un partido para clasificar, mientras que los otros cuatro equipos deberán ganar dos encuentros para obtener uno de los dos cupos disponibles para el Mundial. Los dos vencedores de las llaves serán los que se clasifiquen.

Equipos clasificados hasta el momento

Por ahora, solo dos selecciones tienen asegurado su lugar en el repechaje: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol). Los otros cuatro cupos se completarán con un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf. No habrá selecciones europeas en esta instancia.

