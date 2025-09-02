Uno Santa Fe | Ovación | Supercopa Argentina

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA, con al disputa de la Supercopa Argentina 2025.

2 de septiembre 2025 · 07:26hs
En medio de la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, el fútbol argentino tiene una nueva edición de la Supercopa Argentina, que en este caso enfrenta a Vélez y a Centra Córdoba, en busca de un nuevo título.

Se trata de la edición 2025 que enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024; y Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina 2024.

Los equipos justamente repetirán la final de esa Copa Argentina que lo tuvo como campeón al “Ferroviario”, en su primer título en Primera División.

Cuándo se juega Vélez vs Central Córdoba por la Supercopa Argentina 2025

El partido se lleva a cabo este sábado, 6 de septiembre de 2025, desde las 16 horas en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

