¿Cuánto cotiza el plantel de Cabo Verde en comparación al de Argentina?

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial, con una diferencia económica enorme entre ambos planteles

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 en un cruce que, más allá de lo deportivo, expone una diferencia económica enorme entre ambos planteles: según los valores de mercado publicados por Transfermarkt, el combinado nacional cotiza casi 15 veces más que su próximo rival.

El plantel argentino tiene un valor total estimado de 807,50 millones de euros, mientras que el seleccionado africano alcanza los 54,50 millones de euros.

La diferencia entre ambos equipos es de 753 millones de euros, una distancia que refleja el peso internacional, la jerarquía individual y la presencia de futbolistas argentinos en las principales ligas de Europa. Argentina aparece como una de las selecciones más valiosas del Mundial 2026 y cuenta con varios jugadores de altísima cotización.

• LEER MÁS: Luego del triunfo ante Jordania, Scaloni le dio descanso al plantel de Argentina

El futbolista argentino más caro del plantel es Julián Álvarez, valuado en 100 millones de euros. Detrás aparecen Enzo Fernández, con 90 millones, Lautaro Martínez, con 85 millones, Nico Paz, con 80 millones, y Alexis Mac Allister, con 70 millones.

Esa lista explica buena parte de la diferencia con Cabo Verde, cuyo plantel completo vale bastante menos que algunas figuras individuales de la Selección argentina.

De hecho, la suma total del seleccionado africano queda por debajo de la cotización individual de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nico Paz o Alexis Mac Allister.

El jugador más valioso de Cabo Verde es Logan Costa, defensor central del Villarreal, tasado en 15 millones de euros.

El dato tiene una particularidad: esa cifra es la misma que Transfermarkt le asigna a Lionel Messi, capitán argentino y máxima figura histórica de la Selección, aunque por razones completamente distintas dentro del mercado.

Después de Logan Costa, los futbolistas caboverdianos de mayor valor son Wagner Pina, lateral derecho del Trabzonspor, cotizado en 11 millones de euros; Kevin Pina, mediocampista del FC Krasnodar, valuado en 5 millones; y Sidny Lopes Cabral, lateral izquierdo del Benfica, con una cotización de 4 millones.

Cabo Verde llegó a los 16avos de final como una de las grandes revelaciones del torneo, después de avanzar invicto en el Grupo H.

El equipo africano empató sus tres partidos de la fase inicial: igualó 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita. Ese recorrido le permitió terminar segundo en su zona y conseguir una clasificación histórica en su primera participación mundialista.

Argentina, por su parte, terminó primera en el Grupo J con puntaje ideal y llega como una de las grandes candidatas al título.

El equipo de Lionel Scaloni ganó sus tres partidos, mostró variantes en el plantel y ahora comenzará la etapa de eliminación directa con la obligación de confirmar en la cancha la superioridad que muestran los números. El cruce se jugará el viernes 3 de julio, en Miami, y pondrá frente a frente dos realidades muy diferentes.

De un lado, el campeón del mundo, con futbolistas consolidados en clubes de elite y una cotización global que supera los 800 millones de euros. Mientras que del otro, un seleccionado debutante, de bajo valor relativo en el mercado, pero con una estructura competitiva, mucha disciplina táctica y un fuerte impulso emocional.