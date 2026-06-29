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La increíble historia de Matías Manna en la Selección Argentina: de bloguero a pieza clave

La historia de Matías Manna parece escrita, pero terminó en el centro de una de las páginas más gloriosas de la Selección Argentina

29 de junio 2026 · 19:28hs
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La increíble historia de Matías Manna en la Selección Argentina: de bloguero a pieza clave

La historia de Matías Manna parece escrita desde los márgenes del fútbol, pero terminó en el centro de una de las páginas más gloriosas de la Selección Argentina: de bloguero obsesionado con el juego a integrante clave del cuerpo técnico de campeón del mundo en Qatar 2022.

La historia de Matías Manna hacia la Selección Argentina

Nacido en San Vicente, Santa Fe, Manna construyó un camino particular: estudió comunicación, fue docente, escribió sobre fútbol cuando los blogs todavía eran un territorio de exploración y creó Paradigma Guardiola, un espacio dedicado a analizar el juego del Barcelona y la influencia de Pep Guardiola antes de que el catalán se transformara en el entrenador más revolucionario de su época.

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Aquel blog fue mucho más que una bitácora futbolera. Fue su puerta de entrada al fútbol profesional. Manna había visto antes que muchos el valor táctico, cultural y conceptual de Guardiola, primero como futbolista y luego como futuro entrenador.

Ese conocimiento lo llevó a cruzarse con el propio Pep en Buenos Aires, en 2006, en un encuentro que terminó de instalarlo como una mente distinta para observar el juego. Poco después apareció otro puente decisivo: Marcelo Bielsa.

El entrenador rosarino conoció su trabajo y Manna terminó sumándose al cuerpo técnico de la Selección de Chile, en una etapa que lo llevó a vivir desde adentro el Mundial de Sudáfrica 2010.

Desde entonces, su carrera dejó de ser la de un analista externo y pasó a ser la de un integrante de cuerpo técnico.

Trabajó con Jorge Sampaoli en Chile, fue parte de la conquista de la Copa América 2015, acompañó al entrenador en el Sevilla y luego integró el staff de la Selección argentina en el ciclo que desembocó en el Mundial de Rusia 2018.

Allí también conoció más de cerca a Lionel Scaloni, con quien luego formaría una sociedad de confianza dentro del seleccionado nacional.

Cuando Scaloni fue confirmado como entrenador de Argentina, Manna volvió a Ezeiza para sumarse a un cuerpo técnico que con el tiempo sería histórico.

Aunque muchas veces se lo define como videoanalista, su rol es bastante más amplio.

Para Manna, el analista no debe ser una figura aislada en una oficina mirando pantallas, sino un entrenador más, integrado a la planificación, al entrenamiento, a la interpretación del rival y, sobre todo, al funcionamiento del propio equipo. Esa mirada fue una de las bases silenciosas del método de la Scaloneta.

Su búsqueda apunta a construir un mapa para cada partido: una forma de entender por dónde puede lastimar Argentina, qué debe evitar, qué futbolistas pueden ser determinantes y cómo trasladar esa información a ejercicios concretos durante la semana.

Durante el Mundial de Qatar, su tarea quedó más visible. En varios partidos se lo vio conectado desde una ubicación alta del estadio, observando movimientos generales y comunicando detalles al banco argentino.

Uno de los receptores habituales de esa información era Pablo Aimar, quien escuchaba desde el campo las indicaciones y lecturas que llegaban desde la tribuna técnica.

El trabajo de Manna fue parte de un cuerpo técnico que adaptó el plan partido a partido. Argentina no jugó siempre de la misma manera: modificó sistemas, intérpretes, alturas de presión y estructuras según el rival.

Después de la consagración, Lionel Messi destacó en varias entrevistas que el cuerpo técnico había preparado “algo distinto” para cada encuentro, una frase que resumió buena parte del valor de ese trabajo invisible.

En Qatar, Manna también protagonizó una de las imágenes más emotivas del camino argentino.

Tras la semifinal ante Croacia, con la Selección ya clasificada a la final, Scaloni lo abrazó en el campo de juego y ambos caminaron hacia la tribuna.

Manna llevaba una bandera de San Vicente, su pueblo, que de pronto aparecía en una escena mundialista junto al entrenador argentino.

Su historia también tiene una dimensión profundamente argentina: un chico de pueblo que miraba fútbol europeo por televisión, leía El Gráfico, jugaba de número cinco y capitán, escribía en internet cuando casi nadie lo hacía y terminó en el cuerpo técnico de la Selección campeona del mundo.

En un deporte que suele iluminar a los goleadores, los técnicos y las grandes figuras, la historia de Manna muestra otra forma de protagonismo.

De Paradigma Guardiola al banco de la Selección argentina, de San Vicente a Qatar, Manna representa una de las historias más singulares del campeón del mundo: la de un bloguero que entendió el fútbol antes que muchos y terminó siendo parte fundamental del equipo que llevó a Argentina otra vez a lo más alto.

Selección Argentina Matías Manna San Vicente
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