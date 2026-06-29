Prisión preventiva para un hombre investigado por vender cocaína y abusar de una adolescente en Reconquista

La medida fue dispuesta por la Justicia a pedido del fiscal Sebastián Galleano. El imputado fue detenido durante un allanamiento en el barrio La Cortada, donde secuestraron cocaína y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Un hombre identificado por sus iniciales FS quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación que lo tiene como principal sospechoso de comercializar cocaína en la ciudad de Reconquista. Además, la Justicia le atribuyó el delito de estupro en perjuicio de una adolescente con la que convivía.

La medida cautelar fue ordenada por el juez Mauricio Martelossi durante una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, a partir de un pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano.

Según explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la prisión preventiva fue dispuesta al considerar que existían riesgos procesales que solo podían neutralizarse con la privación de la libertad del imputado.

La investigación se enmarca en una causa coordinada por la Unidad Fiscal Especial (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General, dentro del Plan de Persecución Penal que impulsa el MPA para combatir la venta de estupefacientes al menudeo.

La detención del acusado se produjo el jueves de la semana pasada, cuando personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio La Cortada, donde previamente se habían documentado maniobras compatibles con la comercialización de drogas.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron cocaína, recortes de nylon utilizados para fraccionar la sustancia en dosis, dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. En ese contexto, el sospechoso fue aprehendido.

Al momento del operativo, en el inmueble también se encontraba una adolescente que cursa los primeros años de la escuela secundaria. De acuerdo con la investigación, ambos convivían en una relación de pareja que, por la edad de la víctima, no podía ser válidamente consentida.

Tras el allanamiento intervino el Servicio Local de Niñez, que restituyó a la adolescente al domicilio de su madre. Posteriormente, la mujer instó la acción penal.

Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y estupro, mientras avanza la investigación judicial.